Food Hub a Roma: I mercati all’ingrosso e rionali insieme per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici

Consolidare il rapporto tra il mercato all’ingrosso e le attività al dettaglio per valorizzare la freschezza, la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici locali. È stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto questa mattina al Mercato Trionfale di Roma e che ha rappresentato il secondo appuntamento del Food Hub Tour, l’iniziativa nazionale realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Unioncamere nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, con la collaborazione tecnico-scientifica di BMTI e Italmercati, la rete italiana dei mercati all’ingrosso.

La scelta di Roma non è casuale. La Capitale, infatti, oltre a ospitare il più grande ingrosso d’Italia, il Centro Agroalimentare Roma, è riconosciuta come la città del mercato rionale per eccellenza. Si tratta di importantissime realtà di vendita diretta che, grazie alla collaborazione con i mercati all’ingrosso, offrono ai propri clienti prodotti freschi e genuini. Qualità, dunque, prima di tutto ma anche maggiore sicurezza alimentare, risparmio e, non da ultimo, la valorizzazione delle specie ittiche locali. La partnership, infatti, assicurerebbe una riduzione dei tempi che intercorrono tra la raccolta del prodotto e il suo consumo, continui controlli che garantiscono la sicurezza per il consumatore e una maggiore valorizzazione di prodotti del posto, sostenibili e stagionali.

“La filiera tradizionale e la pesca sostenibile sono due facce della stessa medaglia”, dichiara Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati e Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma. “Un connubio, quello tra i mercati all’ingrosso e quelli rionali, in grado di portare numerosi benefici al consumatore, che sarà finalmente consigliato, e dunque tutelato. È proprio questa la sfida che abbiamo raccolto con Food Hub: fare in modo che i mercati ittici del nostro Paese possano essere il luogo dove viene valorizzato il pescato italiano, con certezze e sicurezza ai consumatori”.

“Il CAR è una realtà di riferimento per il Centro Italia e non solo. Infatti, rappresenta uno dei mercati all’ingrosso più grandi d’Europa”, sottolinea il Presidente del CAR Valter Giammaria. “Food Hub ha lo scopo di avvicinare e tutelare tutte le parti della filiera ittica: dal pescatore ai distributori, fino ad arrivare al consumatore, per guidarlo in una scelta consapevole e sicura. Per raggiungere questo obiettivo la collaborazione tra ingrosso e vendita al dettaglio è la sola via percorribile. Per questo abbiamo deciso di sostenere fermamente questo progetto”.

“Food Hub è un progetto che può davvero offrire grandi opportunità al settore ittico – dichiara Riccardo Cuomo, Direttore di BMTI – “Oltre a puntare sulla sostenibilità delle specie e dell’ambiente in cui queste vivono, Food Hub, offre la possibilità anche a realtà piccole e lontane dai grandi centri, di inserirsi nella rete dei mercati all’ingrosso. Inoltre, è un ottimo mezzo per far conoscere prodotti ittici poco conosciuti, orientando così le commercializzazioni anche su quei prodotti che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo.”

All’iniziativa hanno partecipato, oltre al Presidente di Italmercati e Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma Fabio Massimo Pallottini e al Presidente del CAR Valter Giammaria, l’Assessore all’Agricoltura di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e il Presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Alemanni.

Nell’occasione è stata organizzata una degustazione e uno show cooking con lo chef Fabio Campoli, imprenditore e cuoco innovatore che durante la sua performance ha svelato i segreti culinari per esaltare le caratteristiche dei principali prodotti ittici laziali e risposto alle domande dei presenti.