Food Industry, Gherardi (Confagricoltura): puntare su agricoltura di precisione e sulla raccolta dei dati

"Abbiamo riscontrato incrementi che il sistema agricolo riesce a scaricare. Il consumatore ha visto un aumento del prezzo finale di alcuni punti percentuali, mentre quello delle materie prime è decisamente più alto, tra cui l'urea che è passata da 40 a 100 euro a quintale, ma anche per i concimi. Il conflitto sta esasperando queste impennate, anche perché la Russia è una grande produttore e la situazione di ripercuote su tutto. Il Mipaaf ha messo in campo delle misure che però non possono essere sufficienti. La riduzione del 20% del costo del carburante per il primo trimestre deve essere rinnovato anche per il successivo. L'agricoltura di precisione può contenere i costi energetici, credo però che dobbiamo ragione su una transizione culturale, con particolare attenzione ai dati, a come vengono raccolti e utilizzati. Avremo bisogno di un 40% di energia e del 70% di derrate in più per i prossimi anni. Per affrontare il tema della sostenibilità abbiamo bisogno di strumenti, anche innovativi, per cambiare le nostre tecniche di produzioni".

Così Nicola Gherardi, componente della Giunta esecutiva Confagricoltura, in occasione dell'evento Food Industry Summit organizzato dal Sole 24ore.