Food Industry, Mammuccini (Federbio): vogliamo attivare un progetto pilota di Made in Italy bio al giusto prezzo per produttore e consumatore

"La legge è un traguardo storico per il biologico, che conclude un percorso nato nel 2008 in Senato. Ci sono voluti 14 anni, poteva essere fuori tempo ed invece è arrivata al momento giusto, quando l'Europa spinge per il Green Deal e la strategia del Farm to Fork. Tra gli obiettivi c'è il 25% di superfici coltivate a bio e in Italia siamo al 16%, il doppio del resto del continente. Questa è un'opportunità per l'agricoltura italiana, perché abbiamo una leadership europa che non dobbiamo perdere rispetto ad altri paesi come Germania, Francia e Spagna. Questa occasione si affianca alla reputazione del cibo italiano, che si lega alla qualità ai prodotti di origine e del territorio. Serve un approccio con il resto dell'agricoltura perché alcune soluzioni bio possono essere trasferite, come quella dei mezzi tecnici. La filiera del vino bio, ad esempio, è una di quelle più innovative, che ha trascinato la valorizzazione dei sistemi territoriali. Per alcuni aspetti il bio ha una resilienza maggiore rispetto alle crisi, oltre che una maggiore attrattività verso i giovani. Per seguire questa strada serve maggiore conoscenza da parte degli agricoltori. Uno degli obiettivi del bio è poi il mantenimento della fertilità del suolo, che contribuisce alla lotta e all'adattamento al cambiamento climatico: tutti i sistemi vanno sostenuti e portati avanti attraverso l'innovazione. Vogliamo attivare progetti pilota di Made in Italy Bio al giusto prezzo, per il produttore e il consumatore".

Così Maria Grazia Mammuccini, Presidente Federbio, in occasione dell'evento Food Industry Summit organizzato dal Sole 24ore.