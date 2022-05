Food Industry, Passera (Illimity): Agroalimentare settore strategico. Made in Italy punti su qualità e innovazione

“Quello agroalimentare è un settore che ha un enorme potenziale, strategico e con un grande dinamismo, oltre che dalla forte resilienza.

Innovazione è parola centrale. Insieme alla sostenibilità, che significa anche dare informazioni al consumatore, un elemento oggi fondamentale per essere presenti sul mercato. Non basta più il brand e o affidarsi ai vecchi canali, la risposta diventa innovazione ed export.”

Così Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato illimity nel corso del Food Industry Summit organizzato dal Sole 24Ore.

“Allora è necessario puntare sulla qualità e sul livello premium, questo ci viene chiesto. Non possiamo giocare sui volumi, dobbiamo competere come Made in Italy sulla qualità. Non possiamo però fare innovazione e digitalizzazione se non c’è dimensione, cioè accordi di filiera e gruppi per andare insieme in certi settori. Serve una capacità di integrazione verticale.

Sull’energia sono tornate disponibili modalità che erano tornare in disuso, sulla logistica serve integrare e far saltare passaggi intermedi, l’innovazione poi va fatta lungo tutta la filiera. C’è infine la pressione dei costi molto forte ma molte aziende stanno lavorando bene su tutti questi fattori. Bisogna stare attenti al calo dei consumi e inflazione, per questo poi diventa fondamentale la qualità.

Illimity sa quanto non è servito dal credito il mondo delle piccole e medie imprese, per questo forniamo credito solo a queste aziende”.