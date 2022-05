Food Industry, Roversi (Future Food): energia e food security le sfide da affrontare, nutrire il mondo preservando il pianeta

"Viviamo un momento storico unico da cui dobbiamo ripartire con il piede giusto. Le opportunità sono nascoste nelle sfide da affrontare: energia e food security. Dobbiamo nutrire il mondo preservando il pianeta. Abbiamo due criticità quindi, una è sfamare tutta la popolazione e l'Italia può giocare un ruolo fondamentale, partendo dall'educazione del consumatore, che deve scegliere una filiera giusta. Abbiamo poi di fronte la transizione ecologica e quella digitale. Il nostro paese possiede una grande biodiversità, ma questa può essere preservata attraverso il digitale. La Regione Campania è stata scelta per rappresentare la settimana europea Agrifood perché rappresentativa di tutto il paese, con un territorio che ha una cultura millenaria dell'economia rigenerativa. Stiamo parlando di futuro e di pratiche differenti che devono adeguarsi ai diversi contesti, così da mantenere tutto in equilibrio. La Farm to Fork si inserisce in un contesto più alto, nel solco del tema di One Health e di ecologia integrale, che include ecologia, economia, società e cultura. In questo mesi ci sono state molte discussioni sul Nutriscore e di come è difficile guidare le scelte del consumatore, ma noi dobbiamo ripartire proprio dalla Dieta Mediterranea. I temi del futuro sono acqua, suolo e mari, da qui si parte per mettere sul mercato nuovi prodotti, preservando questi valori: dobbiamo pensare come saremo nel 2100".

Così, Sara Roversi, Founder e Presidente Future Food Institute, in occasione dell'evento Food Industry Summit organizzato dal Sole 24ore.