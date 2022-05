Food Industry, Scordamaglia: Da Ue norme e politiche superate dal contesto geopolitico. Filiera e sostenibilità centrali, obiettivo 100 mld export

“L’Ue pensava si potesse smettere di produrre energia e di coltivare, per trasformare tutto in un bel giardino ed affidare il lavoro ad altri paesi. La guerra però ci ha riportato alla realtà, con altri paesi che danno un’importanza maggiore al settore agricolo. Noi siamo sempre stati convinti invece di trovare un paese che ci potesse fornire il prodotto, ma non è così.”

Così Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato Filiera Italia, nel corso del Food Industry Summit organizzato dal Sole 24Ore.

“Ora l’Ue prende atto dell’estrema fragilità del sistema. Vediamo però singoli paesi che aprono alle esportazioni di prodotti sotto lo standard di qualità, come la Spagna che importa grano con prodotti lesivi alla salute. Serve allora una correzione di rotta.

C’è l’inerzia di una macchina amministrativa che non cambia nulla. In una situazione di carenza energetica come si può dire da parte dell’Ue che i pannelli fotovoltaici possono essere adottati solo fino all’autoconsumo? C’è incapacità di agire, con norme e politiche superate dal contesto geopolitico. La Farm to fork, secondo gli Usa, contribuirà ad aumentare l’instabilità mondiale con la riduzione della produzione e l’aumento esponenziale dei costi di alcuni prodotti, ma in Ue si continua ad andare avanti.

L’unione e la compattezza dell’Ue durerà solo fino a quando gli oneri che si chiedono ai paesi membri verranno fatti propri con il debito comune. Ma dalla Ue si dice che non ci saranno allentamenti sugli aiuti di stato.

Abbiamo raggiunto i 52 mld export ma questo non ci deve indurre in una falsa sicurezza, ed infatti continuiamo a crescere. Ora l’obiettivo è quello dei 100 mld, fattibile se cambiano il modo di raccontarci.

Filiera e sostenibilità sono le parole chiavi. Serve puntate al consolidamento della filiera altrimenti non si va da nessuna parte. Bisogna consolidare la base produttiva per andare avanti sulla competitività.

Sostenibilità, presto si arriverà a latte senza stalla e di sintesi. Questa non è la sostenibilità che vogliamo.

La sostenibilità è però fondamentale per la reputazione e per le scelte dei consumatori, per l’accesso al credito e perché se non sei sostenibile non riesci a controllare i costi dell’azienda. Serve innovazione costante e intelligente, e una grande attenzione ai dati.

Bisogna raccontare cosa c’è di diverso nel vero prodotto italiano per combattere l’italian sounding e aumentare il nostro export. Valore aggiunto è il racconto che possiamo dare delle nostre eccellenze, dobbiamo spiegare cosa ci distingue.”