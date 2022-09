Food&Science Festival, Cattaneo: Politica ostacola innovazione, rimasti indietro su Ogm. Inguardabile equiparazione biologico con biodinamico. VIDEOINTERVISTA

“La politica si muove in modo alterno e discontinuo, senza una grande preparazione, motivo per cui si trova a ostacolare in maniera irragionevole l’innovazione in agricoltura, pensiamo agli ultimi vent’anni l’ambito degli ogm che è rimasto sempre un passo indietro. È una politica che non si rende conto di come questo uccida l’innovazione in agricoltura ma anche l’ambito economico, perché ciò che non si produce qui viene poi importato, penso alla questione mangimi ogm che i nostri agricoltori non possono coltivare, e qui c’è una contraddizione enorme. Inoltre la politica ha dato quell’avvallo inguardabile che equiparava agricoltura biologica ad agricoltura biodinamica. È una politica che richiede la vicinanza di agricoltori e scienziati ma occorre avere coraggio.”

Così la senatrice a vita Elena Cattaneo ad AGRICOLAE a margine del Food&Science Festival in corso a Mantova.