Food&Science Festival, Giansanti: Prioritario investire in scienza e ricerca. Agricoltura acquisti energia al prezzo più basso per aiutare imprese e consumatori. VIDEOINTERVISTA

“Il festival è un grande momento per l’agricoltura italiana, in cui il settore si apre e fa vedere quanto straordinario esso sia per il territorio, per i cittadini e come attività economica. Soprattutto qui si mostra il lato bello dell’agricoltura, in cui si incontra scienza, ricerca e agricoltura. Occorre allora raccontare il grande ruolo che l’agricoltura svolge grazie a scienza e ricerca. Non investire in questi due elementi significa non investire nel progresso e nel futuro. Se non vogliamo andare incontro a situazioni difficili, penso agli effetti dei cambiamenti climatici, dobbiamo avere il coraggio di aprirci alla scienza e ricerca applicata all’agricoltura.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del Food&Science Festival in corso a Mantova.

“Il festival è uno straordinario strumento che amplifica con forza la richiesta degli agricoltori, perché più scienza e poi ricerca significa vincere le sfide che abbiamo di fronte

Il prezzo dell’energia è completamente fuori mercato e stiamo ponendo il settore agricolo anch’esso fuori dal mercato. Non possiamo scaricare a terra questi costi perché il carrello della spesa aumenterebbe del 30%. Si deve intervenire velocemente riconoscendo all’agricoltura una priorità nell’acquisire energia al costo più basso oppure significa che non si ha a cuore il futuro dei consumatori e dei cittadini.”