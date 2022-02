Forbici (Assofloro): Stupita e indignata da parole Sgaravatti (Assoverde) su Bonus verde. Misura importante, lo dimostrano i dati

"Sono stupita ed un pò indignata dalle dichiarazioni della Presidente di Assoverde che, evidentemente, non conosce ne i dati di utilizzo del Bonus verde ne il volume di affari che ha generato.

I dati, presentati in anteprima al recente evento nazionale di Catania, alla presenza del Ministro Patuanelli, dicono tutt ‘altro rispetto a quanto dichiarato con enfasi dalla Presidente Sgaravatti. In merito agli aspetti amministrativi e burocratici, fatto salvo l’emissione di fattura, non c’è nessun tipo di aggravio per l’impresa.

Vorrei inoltre porre in evidenza che l’ottenimento del Bonus verde e l'attuale proroga per il triennio 2022-2024 non andrebbero visti solo nell'ottica dei numeri di utilizzo che viene fatto oggi (che sono comunque molto interessanti) ma, mi sento di dire in qualità di rappresentante di categoria, anche dal punto di vista di posizionamento del settore florovivaistico all'interno della complessa macchina dei bonus: proprio l'approvazione triennale porta con se un grande risultato, che è quello di un avviamento verso una detraibilità per il settore, strutturale e non una-tantum, all'interno del quale si potrà lavorare per un miglioramento, come già accaduto per il settore edile."

Così ad AGRICOLAE Nada Forbici, Presidente AssoFloro, in merito alle dichiarazioni di Rosy Sgaravatti, presidente Assoverde, in occasione del convegno "Green Agorà" organizzato quest'oggi da Flormart.