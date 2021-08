Foreste, Manca (M5S): Con la gestione aree abbandonate azione preventiva di contrasto agli incendi

"È stata raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul decreto attuativo, ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono dei terreni esclusi dai boschi. L’obiettivo è il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, la conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio. Il testo, redatto di concerto con i ministri della Cultura e della Transizione Ecologica, rappresenta un importante punto di partenza per la gestione e valorizzazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino, da individuare all’interno del Piano Paesaggistico regionale e attraverso una sburocratizzazione delle procedure”. A dichiararlo è il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura.

“La gestione di queste aree oggi abbandonate da restituire al loro scopo agricolo o pastorale originario – aggiunge – rappresenta un’azione fondamentale di prevenzione degli incendi. Al contempo, le Regioni hanno dato il via libera anche al Fondo Foreste con cui si stanziano 1,2 milioni di euro per un accordo di cooperazione tra Mipaaf e Crea, l’ente di ricerca in agricoltura. Si finanzieranno il supporto tecnico-scientifico per tutte le attività di coordinamento che competono al ministero nonché raccolta, armonizzazione e digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale. Nascerà, così, il Portale Forestale Nazionale dove confluiranno i dati e verrà pubblicato annualmente il rapporto sullo stato delle foreste” conclude.