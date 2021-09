Forlini (Unaitalia): bene proposta Battistoni su tavolo filiera avicola al Mipaaf. Pronti a collaborare

“Bene la proposta del sottosegretario Battistoni di aprire un tavolo dedicato all’avicolo in particolare in un momento particolarmente complesso per le nuove sfide che il settore si appresta ad affrontare nell’ambito della From farm to fork, della nuova Pac e del Pnrr. Il tavolo, al quale Unaitalia offre tutto il proprio sostegno ed è pronta a collaborare, sarà il contesto in cui confrontarsi e tracciare strategie future, per rispondere alle dinamiche in atto".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK