Formaggi Dop, Semaforo rosso di Afidop al Nutriscore: fuorviante per il consumatore

Formaggio Dop, Semaforo rosso di Afidop al Nutriscore: fuorviante per il consumatore

“Il Nutriscore è fuorviante, il consumatore deve basarsi sulle quantità, sull’armonia. Ci poniamo duramente contro l’etichetta a semaforo: tutto insieme, politica, consorzi e scienza, ci dobbiamo opporre. Nel 2020 i nostri prodotti DOP hanno fatturato 7,5 miliardi, ma soprattutto rappresentano la nostra cultura millenaria”. Così Antonio Auricchio, presidente Afidop, ha aperto l’incontro organizzato all’Aquario Romano per dire no al sistema di etichettatura a semaforo.

“L’indicatore a semaforo ha senso solo dove c’è un grande pericolo, ma dove l’obiettivo ha una dieta corretta allora provoca una distorsione della concorrenza, perché diciamolo, non c’è pericolo in un pezzo di formaggio. Il sistema dell’indicazione geografica scarica valore sul territorio di origine del prodotto, diamo forza ad agricoltori e artigiani. Chiediamo alla politica un autogol come il Nutriscore”. Così ha ribadito Riccardo Deserti, presidente di OriGin.

“L’algoritmo Nutriscore si basa sul consumo di 100 grammi, un quantitativo che non viene mai consumato. Pensate che una pizza surgelata ha un voto buono, ma questo prodotto viene consumato in quantità superiore a 100 grammi. Ancora, una bevanda light è verde, nonostante sia un alimento processato dall’industria. Il Nutriform raccomandato dall’Italia invece si limita ad informare il consumatore, invece di modificare i suoi acquisti e demonizzare gli alimenti”, spiega Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista.

“La Commisssione Europea vuole armonizzare le etichettature alimentari entro la fine dell’anno. Nelle mozioni in corso i sistemi semaforici si sono affermati sulla base della loro semplicità, ma sono legati a logiche semplicistiche: si influenzano i consumatori con giudizi sintetici e classificazioni arbitrarie. Questa etichetta è penalizzante per i prodotti italiani e può causare danni al sistema agroalimentare europeo. Come Italia puntiamo a un sistema trasparente e informativo, che aumenti la consapevolezza del consumatore, conoscere quindi l’effetto dannoso di alcuni elementi, lasciando però libertà di scelta. Abbiamo presentato il Nutriform Battery, proposto come alternativa: questo schema facilita la comprensione dei nutrimenti degli alimenti e si basa su informazioni scientifiche fondate. Grazie alle azioni delle associazioni italiane e i limiti del Nutriscore stanno emergendo anche in altri paesi: non è una difesa degli interessi italiani, vogliamo salvaguardare le filiere di tutta Europa”, ha spiegato Benedetto Della Vedova, sottosegretario al Ministero affari esteri.