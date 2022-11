Forte (Agenzia Ice): a Simei più alto investimento mai registrato. Puntare su fiere per vincere come paese

Questa edizione di Simei registra il più alto investimento mai realizzato da Agenzia Ice, con 180 ospiti internazionali invitati da oltre 30 Paesi”. Lo ha detto oggi durante l’inaugurazione della 29^ edizione di Simei (in programma a Fiera Milano fino a venerdì 18 novembre) il dirigente dell’Ufficio di coordinamento promozione del made in Italy di Agenzia Ice, Maurizio Forte, che ha proseguito: “Il ministero degli Affari Esteri, assieme alla nostra agenzia, è molto concentrato nel supporto alle iniziative fieristiche: lo facciamo perché l’Italia, che è leader in molti settori industriali, come quello della tecnologia per il comparto enologico, possa diventarlo anche nelle rispettive manifestazioni fieristiche. Così facendo si vince due volte, come fiera e come Paese”.