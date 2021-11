Forum Agricoltura, Centinaio: Tutelare Made in Italy, zootecnia non è male del paese

“Dobbiamo tutelare il Made in Italy e la zootecnia da tutti gli attacchi che vengono da fuori, comprese le suggestioni europee che condizionano le opinioni del consumatore. La zootecnia non è il Belzebù dell’agricoltura o dell’ambiente. Un allevamento intensivo italiano non è come nel resto del mondo, noi guardiamo al benessere animale, all’ambiente, al consumatore finale. Ci sono imprenditori con una visione e che sono più lungimiranti della visione europea, non dobbiamo andare a rincorrere tutto quello che ci sta proponendo l’Europa in questo momento. Dobbiamo dare risposte giuste senza puntare il dito su alcuni settori per farli passare come il male del nostro paese.

