Forum Agricoltura, Tremonti: Transizione ecologica può essere drammatica. Col digitale rischi alti per disoccupazione

“L"ultima storia d’Europa è da dividere in tre parti. La prima dal 1943 al 1989, nel 43 ad Algeri è la conferenza sul destino e il futuro dell’Europa, con la caduta del muro finisce una straordinaria fase di progresso e civiltà. Una seconda fase, quella della globalizzazione, inizia nel ‘92 fino alle grandi crisi ultime. Questa fase è marcabile dal simbolo della moneta dell’euro e l’altro dal simbolo della piramide rovesciata. L’euro è stato uno straordinario esperimento di unione e proiezione dell’Ue nello scenario globale, la piramide rovesciata è l’avvio di alcuni esperimenti assolutamente negativi.”

Così Giulio Tremonti (Presidente, Aspen Institute Italia) nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

Tra questi c’è il fatto che l’Europa elimina tutti i dazi di colpo al contrario di altri Stati che hanno ridotti progressivamente. Poi l’Europa non entra nella globalizzazione, ma è il mercato globale che entra in Europa trovando l’Ue spiazzata. Una delle cause del drammatico spiazzamento è stata l’infinita quantità di regole, regole su tutto e per tutto. Per la grande industria queste regole erano gestibili ma per le piccole medio imprese, come quelle italiane, sono state distruttive. Tra gli altri errori l’idea dell’euro come moneta globale, la banconota da un euro sarebbe stata utile così come la banconota da un dollaro.

Un errore è stato anche ignorare totalmente l’Africa che avrebbe aiutato nel rapporto mediterraneo-Africa. Gli eurobond furono proposti due volte dall’Italia e sempre furono ignorati. Poi sulla questione allargamento, siamo passati di colpo da sei a ventisette paesi, determinando un blocco della macchina politica europea.

Il vero problema adesso è che l’inflazione sale e i tassi rimangono sotto zero, non c’è però alcun paese che regge il suo welfare coi tassi sotto zero. Se salgono i tassi salta il sistema della Bce” sottolinea Tremonti.

"Il male l’ha creato la globalizzazione, il dramma non è il clima ma l’inquinamento. La transizione ecologica troverà applicazione solo in una parte di mondo e contiene rischi devastanti perché si modificano le tecnologie e le strutture solo in una parte di mondo. Gli effetti della transizione ecologica possono essere drammatici in molti settori, compresa l’agricoltura.

La transizione digitale è fantastica ma significa caduta dell’occupazione, portando a livelli di disoccupazione spaventosa, specialmente in vaste aree della popolazione. Se l’Europa va avanti con una élite che non ha seguito di popolo e con un popolo senza guida allora non avrà futuro.”