Forum Coldiretti, De Castro: Timmermans smentisce atti legislativi pro carne sintetica ma non può smentire realtà. VIDEOINTERVISTA

"Timmermans ha smentito che ci siano degli atti legislativi a favore dei cibi sintetici, ma non può certamente smentire una realtà che parte dei fondi per la ricerca di Horizon2020, che vengono utilizzati per finanziare progetti di ricerca sulla carne e sui cibi sintetici in generale. Quindi, ahimè, questo sta accadendo, tant'è vero che insieme ad altri colleghi europei, stiamo raccogliendo delle firme proprio per scrivere alla Commissione di non utilizzare fondi europei per promuovere ricerche nel settore dei cibi sintetici".

Così ad AGRICOLAE l'europarlamentare Paolo De Castro, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.