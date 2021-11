Forum Coldiretti, Di Maio: Farnesina impegnata in internazionalizzazione e sviluppo export Made in Italy. No al Nutriscore, difendere dieta mediterranea

L’obiettivo è di rendere strutturali i provvedimenti adottati, con la legge di bilancio abbiamo previsto per il 2022 il rifinanziamento del fondo 394 e per la promozione integrata, rispettivamente di 1,5 mld e di 150 mln euro all’anno fino al 2026. In questa ottica abbiamo in preparazione una grande campagna di comunicazione per raccontare l’Italia all’estero, sostenendo l’internazionalizzazione del sistema produttivo in 26 paesi target. Infine a Expo Dubai il mostro padiglione si sta rivelando una vetrina straordinaria per il nostro paese, nel solco di questi valori il governo ha deciso di presentare la candidatura di Roma per Expo 2030.”

