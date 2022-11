Forum Coldiretti, Fitto: PNRR programmato prima della guerra, vanno inserite nuove sensibilità emerse. VIDEO

"Abbiamo bisogno di un coordinamento a livello europeo e di un Governo che sia in grado, in raccordo con le organizzazioni di categoria, di difendere gli interessi del nostro Paese, non come semplice slogan o polemica politica di cui non abbiamo bisogno, ma come strumento di collaborazione e confronto con la Commissione europea, per difendere le specificità e le peculiarità del nostro sistema produttivo, che nel campo agricolo rappresenta certamente un'eccellenza a livello mondiale".

Così Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.

"Come sapete siamo al lavoro da un mese, questo mi sembra opportuno sottolinearlo. Abbiamo individuato un metodo di lavoro. Il presidente Meloni ha convocato la cabina di regia. Da lì sono scaturiti una serie di incontri settoriali con tutti i ministeri, con le Regioni, con i Comuni, ma anche e soprattutto con le organizzazioni di categoria, con le parti sociali. Stiamo monitorando dal punto di vista tecnico e nei prossimi giorni, quando completeremo questa fase di monitoraggio, parleranno poi i numeri.

Nel confronto con la Commissione europea individueremo eventuali modifiche che devono essere portate avanti. Ma c'è un regolamento europeo che prevede il meccanismo di attuazione e quindi valuteremo in modo opportuno sulla base di due dati oggettivi che accompagnano questa riflessione non solamente in Italia ma a livello europeo in molti altri Paesi. Il PNRR è stato programmato per dare una risposta alla pandemia e quindi è precedente allo scoppio della guerra e non ha in sé una serie di sensibilità su questi temi. E in secondo luogo, come è noto, le conseguenze della guerra, a partire dell'aumento del costo delle materie prime, rappresentano un problema che va calato all'interno del PNRR, insieme ad una nuova programmazione molto importante che è Power You. Sul tema dell'approvvigionamento strategico energetico è uno strumento che va inserito e sul quale il Parlamento europeo si è appena espresso. A dicembre-gennaio si completerà questo iter e sarà un altro strumento sul quale ci confronteremo, integrandolo rispetto alla programmazione precedente", conclude Fitto.