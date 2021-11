Forum Coldiretti, Gargano (Anbi): Agricoltura può vincere sfide se garantiamo risorsa idrica. Fondamentale Piano invasi

“L’emergenza climatica è il termine corretto, non più cambiamento climatico. La Sicilia è una instantanea della situazione, si passa da calamità per siccità a calamità per eccesso acqua. C’è poi il tema incendi con l’aumento delle aree incendiate del 320% e il tema della desertificazione. I dati dicono che 9 milioni di italiani sono a rischio alluvioni e ben l’83% del frane in Europa avvengono in Italia. Tutto questo ha poi un costo perché abbiamo speso negli ultimi 50 anni 175 mld euro. Abbiamo poi una rete infrastrutturale idrica vetusta, il 60% ha più di 30 anni e il 25% più di 50 anni, inoltre raccogliamo solo l’11% di tutta l’acqua piovana che cade nel nostro paese. Dobbiamo investire per rendere il territorio più sicuri e attrattivi.”

Così Massimo Gargano (direttore generale ANBI) nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

“L’agricoltura è strettamente dipendente dalla disponibilità di acqua, dipendente per la competitività delle produzioni agricole e per il reddito delle stesse, oltre che per la sicurezza alimentare. Tutto questo si lega poi alla questione di programmare le attività e l’aumento delle rese per avere più disposizione di cibo, l’agricoltura può farlo ma ha bisogno dell’acqua.

In agricoltura l’acqua non viene consumata ma viene utilizzata, ritorna in falda rispondendo ad un concetto di economia circolare.

Fondamentale è creare un piano invasi per garantire alle aree interne e marginali di avere un presidio per fare economia ed essere competitive. Una progettualità che il sistema consortile è in grado di realizzare in un tempo ben definito, entro il 2025 siamo in grado di garantire una progettualità esecutiva avanzata. Le opportunità sono assicurate dal Fondo sviluppo e coesione, dal Psr e dal Pnrr, serve però una grande attenzione e coraggio, soprattutto velocità ed efficienza.”