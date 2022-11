Forum Coldiretti, Gesmundo: Cibo sintetico già alle nostre porte. Transizione ecologica possibile solo con energia atomica di nuova generazione

“Guardiamo all’Europa sempre con grande attenzione e in alcuni momenti anche con grande sgomento, ma sappiamo che senza Europa l’Italia farebbe ancora più fatica.

In Usa la Drug and Food Administration ha liberalizzato l’uso e il consumo del cibo sintetico. Una vicenda drammatica che è un atto di sovversione culturale ed etica a livello planetario, ancor prima che di mercato. Il cibo sintetico già bussa alle nostre porte.

Il cibo in Europa significa non solo nutrimento ma anche socialità, cultura, condivisione e famiglia. Per noi è anche il vettore della prossimità.”

Così Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione.

“Adesso siamo sospesi tra de-globalizzazione e un nuovo ordine che ancora stenta ad affermarsi. Dobbiamo poi interrogarci sul ruolo dell’Europa. Penso alla guerra e questa sarà una guerra che durerà anni, una guerra di logoramento e posizionamento.

Penso poi ai farmer market che si stanno imponendo ormai, sono una realtà e nei nostri farmer market, i mercati contadini di Campagna Amica, sono passati ben 14 milioni di italiani.

Abbiamo raccolto più di 240mila firme a favore di una legge per arrivare al divieto del cibo sintetico in Italia. Sulle tavole degli italiani ormai il cibo omologato e iper processato è l’anticamera del cibo sintetico ed ormai ha preso piede. Dobbiamo allontanare da noi queste minacce allora.

L’Italia e l’Europa sono all’avanguardia a livello planetario sulle emissioni e sui fitofarmaci, siamo il continente con minori emissioni al mondo. Ma in Ue qualcuno vorrebbe trascinare questo modello in una sorta di giardino dell’Eden in cui miniaturizziamo l’agricoltura Europea e annientiamo pratiche agricole millenarie. Non si può calare dall’alto un programma di questo tipo.

Non esisterà nessuna transizione ecologica a livello planetario senza il ritorno all’atomo, quello di quarta generazione e le cui possibilità e potenzialità sono in mano ad una realtà italiana, quella dell’Eni. Non ci sarebbero rifiuti e residui.

Se la politica ci avesse dato ascolto sul nostro piano invasi e le strutture pubbliche avessero dedicato la giusta attenzione agli invasi oggi l’Italia non si troverebbe in un frangente drammatico. Una grande realtà pubblica ci ha detto che non erano interessati agli invasi perché avrebbero visto calati i loro guadagni e non gli conveniva.”