Forum Coldiretti, Hannappel (Philip Morris): Italia leader su tabacco riscaldato. Bene accordo con Coldiretti per maggiore qualità e sostenibilità filiera

“Philip Morris nel 2016 sceglie un obbiettivo, ovvero sostituire i prodotti tradizionali con quelli di nuova generazione nel più breve tempo possibile. Molto semplice l’obiettivo è viene fatto non con chiacchiere ma con investimenti: 8 mld dollari in ricerca e sviluppo, due centri di ricerca e centinaia di scienziati, insieme ad uno stabilimento produttivo aperto in Italia.”

Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

“Questo percorso ha al centro il tabacco riscaldato, quindi una nuova tecnologia di gestione della materia prima. Abbiamo scelto l’Italia per motivi industriali, perché qui abbiamo aziende di eccellenza e poi per l’accordo pluriennale che abbiamo col Coldiretti, che ha creato in Italia (che è il paese per produzione di tabacco più grande in Ue, 27% della produzione) un accordo verticale di grande visione che ha consentito di lavorare su prezzo, sostenibilità e sviluppo di buone pratiche agricole che rendono il nostro settore all’avanguardia. Dunque 100 mln euro di investimenti all’anno con Coldiretti per un piano quinquennale, perché la sostenibilità si realizza nel lungo periodo” prosegue.

“Si tratta di una filiera che dà lavoro ad oltre 30mila agricoltori italiani e che nasce con un accordo di lungo periodo con Coldiretti in direzione della sostenibilità e del miglioramento della qualità e innovazione.

L’Italia insieme al Giappone è leader in ambito di prodotti di nuova generazione sul tabacco. L’ambito regolatorio e fiscale dell’Italia ha permesso dal 2016 di avere un gettito del nostro paese che è sempre cresciuto, con una occupazione che si è sviluppata in modo forte e che genera un cambiamento epocale in questo settore. Tutto questo grazie anche ad un livello di illecito che è del 3% meno della metà dell’Europa, con paesi anzi in ascesa sull’illecito.”