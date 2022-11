Forum Coldiretti, Hannappel (Philip Morris Italia): nel 2023 rinnoveremo l’accordo con i produttori per altri 5 anni. VIDEOINTERVISTA

"Siamo oramai da più di vent'anni insieme a Coldiretti, con un accordo pluriennale rinnovato nel 2019 che vale fino al 2023, con, come sapete, non solo investimenti sul tabacco ma anche sulle aziende, sulle 1000 aziende agricole che questo prodotto lo fanno per noi e ben 2500 addetti che fanno capo a questa filiera".

Così ad AGRICOLAE Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.

"Siamo stati vicini già dall'anno scorso nel momento delle difficoltà energetiche, come sono state evidenziate i nostri coltivatori. Contiamo di essergli vicine anche quest'anno e l'anno prossimo di rinnovare gli accordi che scadono per un ulteriore quinquennio. Pensiamo che un'attività di lungo periodo per i coltivatori sia fondamentale perché da una visione su come investire, in particolare sull'utilizzo migliore della risorsa idrica, sulla ottimizzazione energetica, sull'utilizzo di carburanti fossili. Noi per esempio non abbiamo oramai più carburanti fossili in nella meccanica agricola e tutto lo sviluppo che abbiamo fatto in questi anni è stato proprio perché abbiamo avuto una programmazione. Senza programmazione è difficile fare agricoltura e noi continuiamo a farlo in Italia Paese più grande produttore di tabacco greggio in Italia e con una filiera come sapete molto importante che va ben oltre l'agricoltura", conclude il presidente