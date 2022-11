Forum Coldiretti, Lelli (CAI): mettiamo in campo strutture per dare risposte a questa fase di volatilità dei prezzi. VIDEOINTERVISTA

"Stiamo completando l'integrazione del Consorzio Agrario Nord Est e via via sta iniziando il percorso degli altri consorzi. In questa fase c'è una fase importante di consolidamento sui territori e anche grazie ai progetti che abbiamo presentato sul PNR, pensiamo e speriamo di bruciare le tappe sulle strutture che vogliamo mettere in campo per dare maggiori risposte in una fase di ancora di grande volatilità dei prezzi, dove la capacità che dovremmo avere è quella di dare un servizio sempre più efficiente ed efficace agli agricoltori, soprattutto sui prodotti dove ci sono ancora tensioni. Ad esempio quello dei concimi e dall'altro lato delle opportunità di mercato, quindi la capacità di stoccare sempre meglio i prodotti e di poter fornire dei contratti di filiera che diano una mano. Approcciare i prossimi mesi con tranquillità e le semine primaverili e con il completamento invece delle semine autunnali in maniera serena per i nostri agricoltori, oggi i prezzi stanno tenendo ma noi dobbiamo lavorare perché la redditività salga sulle imprese agricole".

Così Gianluca Lelli, AD dei Consorzi Agrari d'Italia, in occasione del forum Coldiretti in svolgimento a Roma.