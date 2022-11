Forum Coldiretti, Lollobrigida: investire sulla ricerca per capire effetti dei cibi prodotti in laboratorio. VIDEO

"Bisogna lavorare per la protezione del suolo e dell'ambiente. Io credo che i primi a proteggere l'ambiente siano proprio gli agricoltori che traggono dalla terra il loro benessere animale, ma pensano anche a chi verrà dopo di loro, i loro figli, e quindi lo vogliono lasciare nella condizione migliore possibile. È proprio con loro che ragioniamo noi tutti. I provvedimenti normativi che saranno portati in Parlamento in questo ambito terranno conto anche di questo principio".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro del Masaf, in occasione del Forum Coldiretti in svolgimento a Roma

"I nostri consumatori hanno bisogno non solo di cibo, ma hanno bisogno di cibo di qualità. Devono essere certi che faccia bene un prodotto italiano è un patrimonio UNESCO garantisce e quindi noi riteniamo che vada difeso in ogni modo. Cerchiamo di capire che lo stiamo facendo anche attraverso i nostri istituti. Quanto gli effetti di questi prodotti sintetici siano dannosi per la salute? Certamente lo sono per la nostra economia e per il nostro modello culturale.

Per la sovranità alimentare significa mettere al centro l'imprenditore, i suoi diritti, la possibilità di lavorare al meglio. E dall'altra parte il consumatore finale che deve avere i prodotti di qualità sulla propria tavola per garantire benessere e salute pubblica. Questi sono gli obiettivi che ci siamo posti e che abbiamo voluto definire con un nome chiaro sovranità. È il diritto di un popolo a decidere quali sono le linee guida sul quello che vuole produrre e quello che vuole mangiare. Intendiamo implementare le risorse, abbiamo previsto un fondo di 500 milioni di euro che servirà a sostenere le persone che non ce la fanno, i più deboli, per acquisire ed acquistare Lo abbiamo inteso però prodotti anche che siano "prima necessità" beni primari magari prodotti dalle filiere nazionali perché questo può essere anche un volano per la nostra economia", prosegue Lollobrigida.

"Dobbiamo inoltre contrastare i condizionamenti che alcune grandi multinazionali vogliono fare rispetto al consumatore. Noi crediamo che il consumatore finale, il cittadino, vada informato su quello che mangia, di quello che è stato prodotto e del perché arrivi sulla propria tavola. Il Nutriscore non fa questo ma tutta un'altra cosa: è un po' come sulle lavatrici con il simbolo del semaforo; ma lì c'è un dato oggettivo, quello del consumo energetico. Dall'altra parte invece non c'è questo dato. C'è un più complesso rapporto tra cibo ed organismo umano che passa anche per la produzione di metaboliti sui quali abbiamo tra l'altro poca contezza. L'unica cosa certa è che i prodotti italiani con il parmigiano, l'olio - che Nutriscore denuncia come prodotti dannosi per la salute - hanno fatto crescere in maniera sana generazioni e dall'altra parte invece la Coca Cola, le barrette sintetiche sarebbero invece prodotti ottimali. Beh qualche dubbio in più sulla loro capacità di migliorare la salute questo ce l'abbiamo. Abbiamo degli istituti collegati al ministero , il Crea, l' ISMEA che si battono per immaginare, progettare quella che deve essere la migliore qualità da offrire e anche come proteggere la qualità dei prodotti in particolare dei prodotti italiani. Io li ringrazio, il consiglio di amministrazione ha approvato una delibera che investe sulla ricerca per capire quale sarebbero gli effetti di prodotti realizzati in laboratorio, che tengano conto di quello che dicono anche i siti scientifici statunitensi. Ma noi vorremmo verificare se questi prodotti fanno bene o fanno male, se danneggiano o i nostri concittadini anche sulla salute".