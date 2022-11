Forum Coldiretti, Lollobrigida: Vogliamo difendere qualità e produzione, tutelando la salute dei cittadini. Al centro ricerca e imprenditore agricolo

“La qualità è vero elemento competitivo e ce lo attesta il consumatore. Il nostro governo ha il compito di difendere la produzione e la qualità, tutelando i cittadini in salute. Il Nutriscore non informa i consumatori ma li condiziona. Gli effetti del cibo sul corpo umano è dato da molti elementi e ancora oggi non si può misurare scientificamente, ancora oggi la ricerca sui metaboliti è molto indietro. Gli effetti desunti dal contesto reale ci dicono che in Italia abbiamo generazioni cresciute sane mangiando parmigiano, olio e cibi realizzati con un modello produttivo che oggi si vuole contrastare. Un modello che viene contrastato da una etichettatura che dice che la Coca Cola è meglio dell’olio d’oliva e le barrette proteiche meglio del parmigiano.”

Così il Ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“C’è poi la produzione di carne e latte sintetico ma questi prodotti creati nei bioreattori e che hanno un enorme impatto energetico non possiamo definirli commestibili. Il Crea ieri ha varato la prima delibera per arrivare ad avere centri di ricerca italiani che contrastino le dottrine di chi dall’estero ci dice che un determinato cibo è buono, senza avere però delle controprove scientifiche. Una logica figlia delle multinazionali che porta all’omologazione della produzione, perché costa meno produrre lo stesso prodotto uguale. Noi con l’allevamento abbiamo una filiera che va vista nel suo complesso, non basta dire che la carne sintetica impatta meno. Gli allevatori permettono la salvaguardia dell’ambiente.

È giusto razionalizzare spendendo un po’ di più per pasta di qualità e buttandone di meno. Questo è l’elemento di razionalizzazione che dobbiamo implementare, perché la tenuta oggi è sulla qualità e non sulla quantità.

Il governo nella finanziaria ha agito sulle contingenze, quindi su come arginare il costo dell’energia. Abbiamo investito per mettere risorse così da abbassare i costi sulle imprese e le famiglie. L’Italia ha ragionato troppo in assenza di strategia, il fine di un governo è rimettere nella giusta strada la nazione.

Abbiamo poi costruito un sistema pensionistico più equo, siamo intervenuti sui redditi più bassi con 500 mln euro per sostenere acquisti dei beni primari, cercando di rendere queste risorse utili anche per la filiera. Cercheremo di coinvolgere ad una contribuzione reciproca, spiegando che chi partecipa al sostegno dei deboli è migliore di chi non lo fa. Immaginiamo dunque di chiedere alla grande distribuzione e alla produzione di sostenere questa azione facendo un più uno rispetto a quello che il governo ha fatto, così da aumentare le risorse per i più deboli.

Bisogna poi abbattere i costi della ricerca e dell’innovazione. Dobbiamo dotarci di fondi, e lo abbiamo fatto, per la ricerca e l’innovazione compatibile col nostro modello di sviluppo e che ci metta in condizione di arrivare a produzioni più elevate, a costi più basse. Senza trasformare il nostro modello e senza immettere strumenti di cui non condividiamo il principio.

Tutti devono poter mangiare ma è necessario mangiare cibo di qualità. Bisogna allora mettere al centro l’imprenditore agricolo.

Col fondo per la sovranità alimentare vogliamo garantire una indipendenza alla nostra produzione.”