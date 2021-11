Forum Coldiretti, Patuanelli: Nutriscore e cibo sintetico parte di un disegno che porta a omologazione verso dieta unica. Garantire distintività e reddito agricoltori

“Questo è un momento di confronto fondamentale in un periodo decisivo per l’agricoltura, in una fase di transizione tra diverse visioni. Si passa da programmazione che ragionava con certi sostegno e si arriva a chiedere sforzi su transizione ecologica e ulteriore passo verso minor consumo di input ambientali. Questa pac è un compromesso ma lascia un margine di flessibilità per progettare un sostegno all’agricoltura italiana che vada verso la tutela e il sostegno alla qualità”.

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

“Anno difficile il 2020 con una economia ferma a causa della pandemia. Ora obiettivo è non chiudere con strumenti normativi adeguati, così da consentire di andare avanti nelle attività. L’Italia ha fato le cose nel modo corretto, siamo stati un esempio per tutti gli altri paesi.

Dati economici ora ci sorridono, è un rimbalzo profondo da trasformare ora in crescita strutturale. Tutti i fondi devono essere indirizzati verso questo obiettivo. L’Ue continuerà a espandersi con tasso di crescita del 5% del pil, l’Italia ha risultati migliori con il 6,2% di crescita. Preoccupazione viene dal tasso di inflazione e dai costi di produzione e delle materie prime. Se questo tasso di crescita dei costi dovesse proseguire la paura è che le banche potrebbero adeguare i tassi d’interesse e sarebbe un problema” prosegue.

“L’occupazione ha retto l’urto della pandemia, abbiamo sviluppato la capacità di esportazione raggiungendo livelli altissimi. Grazie anche al ministro Di Maio con internazionalizzazione e patto per lexport, abbiamo raggiunto nell’agroalimentare livelli mai raggiunti. Obiettivo sono 100 mld euro nell’export.

Bene anche la domanda interna, abbiamo fatto politica molto forte sostenendo i consumi. Oggi sosteniamo investimenti con legge di bilancio, diamo certezze pluriennali. La transizione 4.0 è fondamentale ed è una misura confermata che durerà per tre anni dopo il 2022 dando certezze alle aziende. Poi prororoga misure per ricerca e sviluppo fino al 2031. Spostato l’attenzione dalla domanda all’offerta, dai consumi al mondo produttivo, politica economica per assicurare una crescita strutturale. Utilizzare le nostre capacità per colmare il gap con gli altri paesi” sottolinea il ministro.

“Su agroalimentare. Sono orgoglioso di essere il ministro di questo settore perché non ha mai smesso di produrre eccellenze, ha sempre prodotto qualità anche durante la pandemia. Oggi possiamo parlare di transizione ecologica e digitale ma per sostenere agricoltura dobbiamo garantire il reddito di chi produce cibo. Solo sostegno al reddito dei produttori garantisce gestione del territorio e dell’ambiente. Tutta la pac, che va si declinata verso la sensibilità ambientale, deve essere però impegnata verso l’esigenza di dare un reddito a chi produce agroalimentare oppure avremo l’abbandono dei territori.

Nella legge di bilancio abbiamo ottenuto molto. L’aggregato delle risorse per l’agricoltura ammonta a 2 mld euro. Per il 2022 abbiamo raggiunto un range di 525 mln e di 560 mln per il 2023, così implementiamo ciò che già c’è sul Pnrr è che ammonta ad oltre 7,5 miliardi di euro. Abbiamo mantenuto livello di 8,5 mld di cofinanziamenti della pac per il settennato. Dobbiamo avere la capacità di non disperdere questo grande ammontare di risorse in piccoli interventi ma investirlo per il sostegno al reddito degli agricoltori, dunque investimenti e accompagnamento alla transizione ecologica.

Bene il sostegno alle filiere con 1,2 mld euro sul piano complementare, abbiamo rifinanziato il fondo filiere per 80 mln nel 2022 e altro 80 mln nel 2023. Abbiamo finanziato i distretti del cibo per 110 mln euro per consentire alle aziende di mettersi in rete. Se riusciamo a mantenere la qualità in un contesto di filiera che si confronta doinmerceto globali possiamo vincere qualsiasi sfida.

Non possiamo portare l’agricoltura verso l’omologazione dei prodotti perdendo la tradizione, la distintività e il legame tra prodotto e territorio che rappresenta un unicum dell’Italia nel mondo. I nostri agricoltori producono eccellenze, storia e cultura.

Ci sono però dei problemi. Il pericolo non è il Nutriscore o il Prosek ma il disegno complessivo più ampio che porta all’omologazione agricola e alla produzione di cibo in laboratorio. Porta inoltre a dire al cittadino cosa deve mangiare, ma questo atteggiamento è inaccettabile. Se i cittadini perdono la possibilità di scegliere come nutrirsi perdono una libertà fondamentale perché non può esistere una dieta unica confondendo one health con One diet.

La dieta sana è quella mediterranea che assicura il consumo di ogni cibo in maniera equilibrata.

Nutriscore o Prosek sono degli elementi puntuali di questo disegno che di porta a produrre cibo in laboratorio. L’Italia e tutta la filiera agroalimentare è unita in questa battaglia. Noi abbiamo proposto il Nutrinform battery che a differenza del Nutriscore fornisce informazioni reali e scientifiche al consumatore. Il problema col Prosek è che si rischia di mettere in discussione tutto il sistema di protezione e tutela delle denominazioni.”