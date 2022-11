Forum Coldiretti, Prandini: consumatori facciano scelte consapevoli su italianità dei prodotti. Filiera agroalimentare vale 580miliardi

"Ci auguriamo che, rispetto ai dati Censis, ci sia una maggiore attenzione dei consumatori su scelte consapevoli, quindi l'italianità. Questo è il modo più semplice per sostenere l'intera filiera produttiva del paese. Questa filiera sviluppa un valore di 580 miliardi, con più di 4 milioni di occupato, la prima per PIL del paese. Ma siamo solo all'inizio: l'agroalimentare può fare di più. L'errore sarebbe parlare settorialmente, perché l'agricoltura è l'anello centrale di tutto l'agroalimentare. Apprezzo lo sforzo del ministro per fondi specifici che consentono di avere prodotti specifici ad un giusto prezzo. La finalità è dare attenzione alle fasce più deboli. Il sistema produttivo non può essere finalizzato solo a chi se lo può permettere, tutti devono degustare i nostri prodotti e per questo apprezziamo la Finanziaria".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.

"Riteniamo che il Governo abbia dato dignità alle fasce più deboli, ma ora bisogna lavorare per migliorare ancora, come il fondo sull'innovazione e quello sulla sovranità alimentare, tutto finalizzato alla redditività. L'agricoltura deve guardare al nostro reddito, altrimenti non riusciremo a vincere le sfide, sostenibilità compresa. Oggi siamo tra i pochi paesi che ha diminuito del 20% i prodotti fitosanitari, ma siamo lontani anni luce dalla politica europea, che vedrebbe l'Italia perdere il 30% della sua capacità produttiva. Così accadrebbe che alcuni accordi di libero scambio avverrebbero con paesi, come nel Mercosur, dove la sostenibilità non è contemplata. Questo vale anche per i cibi sintetici, che dalla carne e al latte arriverà anche al vino. Vogliono imporre etichette da sigarette al nostro prodotto, ma potremmo parlare del settore ortofrutticolo. Nella realtà questa filiera è tra quelle più in difficoltà, per inefficienza, perché incapace di riversare gli aumenti dei costi. Dobbiamo lavorare insieme e costruire percorsi nuovi, così da distribuire i valore lungo tutta la filiera ed avere soddisfazione per tutti.

Ci dobbiamo porre un quesito: abbiamo dato per scontato che il cibo ci sarebbe stato anche di fronte alle crisi, sottovalutandone il valore rispetto alla vendita. Una delle sfide è quello allo spreco del cibo, non sul suo prezzo, oggi ne buttiamo troppo. Torno alla sostenibilità. Abbiamo il tema dell'energia rinnovabile, con la possibilità di implementare le nostre fonti. Queste potrebbero essere un ammortizzatore rispetto alle fluttuazioni dei mercati. Dall'esecutivo chiediamo pianificazione a lungo periodo: se tre anni fa avessimo sostenuto gli impianti di biogas, senza i limiti imposti, oggi quel beneficio non ricadrebbe solo sull'impresa agricola, ma verso tutti i cittadini", conclude Prandini.