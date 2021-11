Forum Coldiretti, Prandini: Obbligo origine, esportare modello italiano in Ue. Lavorare per garantire reddito agricoltori e competitività imprese

“Il Nutriscore è solo una parte del problema. Abbiamo lavorato per collaborare con le rappresentanze agricole degli altri paesi Ue perché nascesse una sensibilità che mancava sui rischi di una etichettatura ingannevole che mette in pericolo non solo le produzioni ma anche la salute dei consumatori.

Bene la volontà di dare continuità a obbligo di origine sui prodotti agroalimentari italiani, un fatto di giusta trasparenza e consapevolezza dei consumatori. Con Paolo De Castro stiamo lavorando affinché si arrivi a una forma di etichettatura tra tutti gli Stati membri, dobbiamo esportare il nostro modello in Europa.”

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

“Ringrazio poi il ministro Lamorgese per l’impegno verso la lotta al caporalato voluto fortemente dal nostro osservatorio sulle agromafie. Il riconoscimento della giusta redditualità ai produttori è un passo fondamentale per debellare questa piaga, così come il processo legato alle pratiche sleali ci aiuterà a ridistribuire valore in modo equo nella filiera. È inaccettabile chi si arrocca su posizioni speculative, non possiamo permettere che un chilo di arance siano vendute a 90 centesimi, non sono catene di distribuzione ma speculatori sul lavoro degli agricoltori.

Siamo soddisfatto che il ministro Carfagna abbia capito l’importanza dei bacini di accumulo, ed ora dobbiamo sviluppare il ruolo strategico che questi avranno al sud e non solo. Se riusciamo a garantire la risorsa idrica allora raggiungeremo anche l’autosufficienza produttiva, assicurando così la qualità del cibo e triplicando le rese per superficie. Oltre a questo i bacini d’accumulo forniscono una risposta anche al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici” prosegue.

“La transizione è una opportunità ma guai se non accompagniamo le imprese in questo processo. Biogas e biometano sono una opportunità, così come le energie rinnovabili. Dobbiamo sostenere la ricerca per rendere ele aziende sostenibili e competitive anche a livello globale.

Fondamentale è poi guardare al tema infrastrutture e specialmente ai porti e retroporti per incrementare lo sviluppo del nostro export e della nostra competitività. Guardiamo al futuro con grande determinazione per far crescere l’Internazionalizzazione delle nostre imprese, bene quindi anche il lavoro che sta facendo la Farnesina. Dobbiamo sviluppare le filiere e avere una visione che accompagni le imprese anche nel medio lungo periodo per conquistare i mercati internazionali.”