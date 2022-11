Forum Coldiretti, Prandini: Presenza in Ue fondamentale per vincere battaglie. Al nostro Commissario italiano dico di pensare anche all’Italia e non solo all’Europa

“Su queste tematiche, come nutriscore e cibo sintetico, abbiamo trovato un fronte compatto, a differenza di quando andavamo divisi in Ue, che ha arginato e bloccato i tentativi Ue. Tutto è partito grazie ad il dialogo continuo e costante che abbiamo saputo costruire. Quello che abbiamo capito è che mai come in questo momento era fondamentale investire in professionalità che fossero costantemente presenti a Bruxelles. Dobbiamo fare lobby per difendere il nostro sistema produttivo perché è provato da elementi di carattere scientifico che ciò che stiamo sostenendo va nelle interesse dell’ambiente, della sostenibilità e anche nell’interesse economico.”

Così il presidente Coldiretti Ettore Prandini nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“Riguardo al settore vitivinicolo. È mai possibile immaginare che sull’etichetta di una bottiglia di vino si indichi che è un rischio grave per la salute umana? Questa è demagogia volta a sostituire gli elementi che ci hanno caratterizzato nel fare qualità di prodotti. Si vuole sostituire questa qualità con sistemi omologativi.

Il nostro commissario deve avere piena consapevolezza che c’è un mondo pronto a sostenerlo rispetto alle battaglie che dovranno essere fatte in commissione e arginare uno strapotere di altri commissari. Non me ne voglia il commissario italiano ma se qualche volta antepone gli interessi del suo paese ad una logica di essere prima europeista che italiano mi piacerebbe. Mi piacciono quei commissari che sono europeisti ma mettono prima i loro paesi in termini di interesse e che costruiscono relazioni per fortificare e difendere i sistemi produttivi, senza condannarli. Serve uno scatto di reni e vogliamo responsabilizzare anche il nostro commissario italiano. È troppo facile stare in Europa e non venire a confrontarsi in casa propria, bisogna avere il coraggio di difendere ciò che noi rappresentiamo.”