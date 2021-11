Forum Coldiretti, Pugliese (Conad): Piccoli produttori forza del Made in Italy. Industria sta approfittando dell’aumento di costo materie prime

“Il leader di mercato in Germania è una cooperativa di piccoli imprenditori e sviluppa 54 mld euro di fatturato, il leader in nord Europa è un’altra cooperativa di piccoli imprenditori che si sono messi insieme e che sviluppa circa 25 mld euro di fatturato, il leader in Francia non è Carrefour ma una cooperativa di imprenditori che sviluppa 42 mld euro. Il leader in Italia è un’altra cooperativa di 2500 piccoli imprenditori con un fatturato di 15 mld euro e così come avviene nella distribuzione avviene in Italia anche nell’agricoltura. I piccoli produttori essendo ben governati con una regia corretta e mettendosi insieme diventano forti e riescono ad avere risulti d’eccellenza.”

Così Francesco Pugliese (amministratore delegato Conad) nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

Sul Nutriscore. Ho dichiarato ad una multinazionale che adotterà il Nutriscore che nel momento in cui immetterà nel mercato italiano i suoi prodotti allora farò una grande campagna di comunicazione spiegando quanto è falso ciò che sta comunicando.

Per l’Italia questa multinazionale sta continuando ad etichettare in maniera diversa e per tutto il 2022 non inseriranno da noi il Nutriscore.

Sulle pratiche sleali. Fino ad oggi per abuso di posizione di dominanza e di cartello non è mai stato condannato un retailer, ma al contrario abbiamo avuto diversi interventi in giudizio che hanno visto colpevoli tutte le grandi multinazionali. Curioso allora quanto avviene in Olanda, dove ha sede proprio una di queste multinazionali” prosegue

“Si è aperto un tavolo settimane fa sul settore latte, uno di quelli più in crisi, e se in quella riunione non ci fosse stata Conad oggi stavamo ancora discutendo sui 4 centesimi. E ancora molti dell’industria non sono contenti di questo accordo.

L’aumento delle materie prime è reale ma c’è qualcuno che se ne sta approfittando e cerca di utilizzare questo momento per richiedere aumenti che non sono concepibili. Tutto il mondo dell’industria negli ultimi due anni è quella che ha chiuso i bilanci migliori, mentre non è avvenuta la stessa cosa con la distribuzione. Il mondo industriale ha accumulato quello che servirebbe per attutire questo fenomeno inflattivo. Basterebbe congelare per tre mesi i listini e gli accordi contrattuali per avere una visione più certa della situazione.”