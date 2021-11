Forum Coldiretti, Rigamonti fa squadra su bresaola 100% italiana con I salumifici Beretta, Del Zoppo, Panzer

Tra gli obiettivi futuri, anche gettare le basi per un percorso di condivisione di un disciplinare di produzione per un prodotto di carne da filiera 100%italiana, che vada ad affiancarsi – rinforzandosi insieme - alla tradizionale Bresaola della Valtellina IGP . “Il percorso che stiamo intraprendendo oggi – rimarca Palladi - non intende in nessun modo porsi in contrapposizione al riconoscimento IGP. E’ un percorso possibile proprio grazie al successo della Bresaola della Valtellina IGP e all’impegno dei produttori nella valorizzazione e nella promozione di un prodotto tutelato amato da 8 italiani su 10, che ha ricadute importanti sull’economia di un territorio. La filiera italiana – continua Palladi - è una nicchia che può e deve crescere. Ma va tenuto presente che i quantitativi di carne italiana destinati alla Bresaola, oggi pari al 4-5% della produzione, difficilmente saranno in grado di soddisfare l’intero mercatoin termini quantitativi. Oggi, senza la materia prima estera non esisterebbe il distretto valtellinese di produzione dellaBresaola. Quello che conta è il percorso di qualità totale intrapreso nella selezione della carne , che sia estera o italiana, nella scelta di fornitori certificati, unito alla volontàormai inequivocabile, da parte dei produttori di valorizzare le razze italiane. Si tratta di due concetti non in antitesi – conclude Palladi - ma che vanno di pari passo. E il concetto di qualità certificata dovrà essere anche al centro di questo nuovo percorso verso una Bresaola italiana certificata”.

