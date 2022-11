Forum Coldiretti, Salvini: nelle prossime settimane sbloccheremo progetti per dighe e invasi. Stop ai comitati del no, unire ambiente con sviluppo

“L’uomo è ciò che mangia quindi se mangia bene viene su bene altrimenti avremo generazioni sintetiche. Ringrazio Coldiretti per la battaglia di civiltà che sta facendo in tutta Italia a favore della naturalità.

L’alta velocità a Bari per decisione del TAR è bloccata per carrubi e mandorle, perché lungo il percorso sono presenti questi alberi. Oppure c’è un ponte interrotto in Sardegna i cui lavori sono bloccati per la probabile, non certa, presenza di rane e di trote. Io adoro i mandorli, i carrubi, le trote e le rane ma bisogna trovare il modo di far convivere la tutela dell’ambiente con la presenza umana, il progresso e lo sviluppo. Se dessimo ascolto ai signori del no oggi Venezia sarebbe stata sotto l’acqua senza le barriere mobili.”

Così il ministro infrastrutture e trasporti Matteo Salvini nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“Coldiretti e gli imprenditori agricoli devono essere fondamentali per aiutarci a unire la tutela dell’ambiente con lo sviluppo. Penso anche alla fauna selvatica, il lavoro dell’agricoltore non può essere devastato dalla onnipresenza dei cinghiali. Fondamentale è trovare l’equilibrio.

A proposito del Nutriscore, dobbiamo mettere al centro la tutela della salute del consumatore, non la tutela degli interessi economici delle multinazionali che vogliono decidere cosa fa bene al consumatore.

Il malaffare e la corruzione prosperano dell’eccesso di burocrazia e dalle complicazioni, quindi ben venga un codice degli appalti più snello e sburocratizzato.

Stiamo lavorando al progetto dighe e invasi, in tanti casi bloccato perché c’è un comitato del no che non lo vuole vicino casa. Ho intenzione di sbloccare nelle prossime settimane i progetti di dighe e invasi che permettono agli agricoltori di fare agricoltura anche se non piove.”