Forum Coldiretti, Scordamaglia: 25 miliardi spesi in disinformazione delle multinazionali della carne sintetica. VIDEOINTERVISTA

Evidentemente i 25 miliardi - non milioni, miliardi - di dollari spesi in disinformazione dalle principali multinazionali della carne sintetica stanno facendo effetto, provocando da parte della Food and Drug Administration l'approvazione della prima, il primo prodotto di carne sintetica su larga scala".

Così ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.

"Dopo mesi di analisi assolutamente inadeguate e non sufficienti a capire l'impatto negativo su ambiente e salute. Siamo preoccupati perché vuol dire concentrare quel tipo di produzione nelle mani di quattro multinazionali che si nascondono dietro a delle start up e vogliono controllare l'alimentazione globale. Siamo preoccupati perché si tratta di cellule che proliferano in un brodo di ormoni e antibiotici. Siamo preoccupati perché l'impatto ambientale sembra essere ancora più grave della produzione zootecnica che, ricordiamo, in Italia è responsabile solo del 4% delle emissioni. Per tutto questo abbiamo chiesto ai cittadini. Chiederemo poi negli altri Paesi europei di muoversi per bloccare un tentativo che rischia di essere pericoloso per i produttori, i cittadini e l'intero ambiente mondiale", conclude Scordamaglia