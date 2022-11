Forum Coldiretti, Timmermans: Su cibo sintetico nessuna promozione da Commissione Ue. Vi tendo una mano, ma non demonizzare Commissione

Il Vice presidente della Commissione Ue Timmermans risponde al presidente di Coldiretti Ettore Prandini che alza il focus sui finanziamenti ai progetti di carne sintetica dell’Ue e sulla posizione poco chiara della stessa Commissione Europea.

“Sul cibo sintetico non ci sono progetti della Commissione Ue, nessuno ha promosso questo progetto. È una fake news” dichiara Timmermans.

Non ci deve essere la demonizzazione degli agricoltori e del vostro lavoro ma se vogliamo lavorare insieme non ci deve essere neppure la demonizzazione della Commissione Ue. Vi tendo una mano per lavorare insieme, ditemi quello che dobbiamo fare noi e io vi dirò ciò che possiamo fare, in questo modo avremo una discussione aperta e onesta. Dobbiamo lavorare insieme e parlare per trovare delle soluzioni” aggiunge il vice presidente Commissione Ue.

“Gli agricoltori devono essere sostenuti in questa transizione che non è facile per nessuno. Anche se non sono sempre apprezzato da Coldiretti sono qui per dimostrare la mia apertura e trovare delle soluzioni insieme che ci diano la possibilità di trovare delle soluzioni ambientali migliori e al contempo dare un futuro sostenibile ai nostri agricoltori.

Dal mio punto di vista dobbiamo ricompensare gli agricoltori quando ci danno la possibilità di proteggere l’ambiente e soprattutto la biodiversità, la quale la stiamo perdendo ad un livello incredibile. Possiamo cambiare solo se gli agricoltori vogliono fare questo, ma ci deve essere una proposta economicamente accettabile. Dobbiamo quindi vedere come dare dei sostegni per andare in questa direzione. Le situazioni non sono le stesse per tutti i paesi dell’Ue per questo abbiamo studiato tutti i programmi nazionali che sono stati presentati e vogliamo lavorare insieme.”