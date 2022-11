Forum Coldiretti, Tomasi (Autostrade): infrastruttura su cui passa 77% delle merci, patrimonio del sistema Italia

“La nostra è una infrastruttura sulla quale passa il 77% delle merci. Il sistema non è cambiabile, si può ottimizzare ma è un patrimonio del sistema paese che dobbiamo preservare in tutti i modi. Se dovessimo oggi ricostruire il sistema autostradale costerebbe mille miliardi e ci impiegheremmo cinquanta anni. Abbiamo quindi un patrimonio infrastrutturale incredible. Quest’anno abbiamo avuto un incremento del 3% del traffico pesante, un numero incredibile perché è come se il traffico su ferro fosse aumentato in certi giorni del 65%. Sono numeri che fanno capire quanto il sistema paese sia legato alle infrastrutture.”

Così Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“La rete autostradale italiana svolge e svolgerà un ruolo centrale e insostituibile nel sistema nazionale dei trasporti, servendo oltre il 50% del trasporto merci (10 volte la rete ferroviaria) e oltre il 40% del traffico passeggeri (3 volte la rete ferroviaria).

Parlando di investimenti abbiamo 11 tratte vitali per il paese che sono già in saturazione. Quando faremo quell’intervento gli utenti soffriranno perché sono tratte in saturazione e quindi complicate da gestire. Abbiamo qui 12 miliardi da mettere a terra.”