Forum Coldiretti, Valerii: l’inflazione taglia qualità e quantità di acquisti degli italiani, ma prediligono elementi dieta italiana

"Il rapporto Coldiretti-Censis ha raccontato negli anni il rapporto tra gli italiani e il cibo, veicolo di identità nel mondo. Ma abbiamo anche raccontato la ritornata centralità dell'agricoltura, ma quest'anno non potevamo che concentrare l'attenzione sull'inflazione in atto e quello che gli italiani stanno facendo rispetto al rialzo dei prezzi. L'indice dei prezzi al consumo nel 2021 è stato del +1,21%, quest'anno del +8,9%, nel mese di ottobre, su base annua, +13,8% per la spesa alimentare".

Così Massimiliano Valerii Direttore Generale, CENSIS, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.

"Le famiglie con una minore capacità di spesa risentono dell'11%, quelle più abbienti meno dell'8%. La prima conseguenze è una contrazione dei consumi: il 50% degli italiani ha iniziato a tagliare sulla spesa alimentare o sulla quantità, scegliendo prodotti di minore qualità, questa è la prima reazione. La nuova tavola degli italiani cambia: vino e alcolici sono stati tagliati dal 44% degli italiani, poi dolci, pesce e carne, mentre quelli meno colpiti verdura, frutta e pasta. Ma non c'è una specularità tra aumento dei prezzi e tagli: anche a fronte di alti tassi di inflazione c'è un arbitraggio soggettivo, che continuano a prediligere alcuni elementi della dieta italiana. Ad esempio a ottobre l'inflazione sulla pasta è del 22,1%, ma non è tra i prodotti tagliati, al contrario degli alcolici. Quindi pure in questa fase così difficile si prediligono gli elementi della dieta italiana.

Il secondo aspetto è quello dei comportamenti di razionalizzazione dei consumi. Il 92% è attento agli sprechi di cibo, grazie a micro comportamenti sulla data di scadenza o sul riutilizzo degli avanzi dei pasti. Il 52% dei lavoratori si porta il pranzo da casa, il 49% chiede la doggy bag al ristorante e il 41% coltiva orti e giardini, sfruttando anche il balcone di casa. L'86% prima di acquistare si informa sulle alternative, confrontando i prezzi e l'81% prepara la lista della spesa per evirare acquisti di impulso, il 72% fa acquisti nei discount. Da una parte quindi taglio di qualità e quantità e poi razionalizzare i consumi.

Rispetto a questi aspetti soggettivi, restano delle invarianti fondamentali. La prima è senza dubbio è privilegiare l'italianità dei prodotti, il sigillo di garanzia dei prodotti in termini di qualità e sicurezza. L'80% vorrebbe acquistare prodotti italiani, perché ritenuti migliori, l'88% ha fiducia sulla territorialità, il 69% cerca l'italianità con acquisti di prodotti a km 0, filiera corta, il 50% la cerca nei mercati del contadino, l'84% preferisce acquistare da aziende agricole attente alle sostenibilità ambientale, l'84% non accetta cibi sintetici, prodotti in laboratorio.

Il 69% teme che arrivino sui mercati prodotti dall'estero non sottoposti a controlli di qualità e sicurezza, menmtre l'87% è favorevole a bloccare l'acceso a paesi con regole meno rigorose rispetto a quelle dell'Ue. Non sono posizioni autarchiche, ma è un mutamento legato a nuove preoccupazioni nate nell'ultimo periodo. Come si esce da questa situazione? Con investimenti nel mondo agricolo, attraverso innovazione tecnologica, dall'altra serve potenziare l'attrattività in termini imprenditoriali, concentrandosi verso le generazioni più giovani. L'88% ritiene l'agricoltura prioritaria nell'agenda politica del paese. Ricordo che il 92% delle imprese agricole italiane sono a gestione familiare, un patrimonio nazionale in termini di coesione nazionale e capace di rispondere alle preferenze degli italiani".