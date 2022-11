Forum Coldiretti, Vecchioni (BF): al via progetto fondiario per dare terra a giovani e imprenditori agricoli. Daremo fino a 70 mln di giornate lavoro in agricoltura

“Tutti gli attori della filiera hanno oggi maturato una consapevolezza, senza terra a monte del ciclo produttivo -che io sia industria alimentare, distribuzione o finanza- non posso essere nelle condizioni di essere competitivo. L’Italia ha perso molta terra in questi anni. BF ha realizzato il proprio progetto industriale 5/6 anni fa partendo dalla consapevolezza che fosse la terra il sottostante indispensabile per la raccolta dei capitali dal mercato. In questi mesi di pandemia e di crisi si è avvalorata una situazione che ha pervaso molti attori economici e finanziari, e cioè che in Italia ci fosse tanta terra in vendita. Troppa terra in vendita. Urge quindi un progetto di riordino fondiario solido che consegna alle future generazioni unita produttive grandi e competitive, con dimensioni economiche competitive. Noi dobbiamo salvare la terra italiana da processi di colonizzazione economica, ci sono grandi fondi che guardano anche alla terra in italia e non solo alle Pmi. Un segno che il nostro ciclo produttivo è a rischio. Preservare la terra coltivata in Italia è la prima diga all’avanzamento del cibo ultra processato. BF ha ritenuto indispensabile avviare un processo all’interno di Coldiretti che guardasse alla possibilità di consegnare delle realtà produttive in cui le alleanze tra produttori agricoli potessero godere di un rafforzamento dei progetti di comunità attraverso il mantenimento di unità produttive vitali. Per farlo bisogna fare in modo che la terra non sia comprata dagli stranieri, occorre avere una raccolta di capitali e che a monte abbia un progetto solido di ricollocamento dj queste aziende dopo un certo numero di anni e che consenta alle future generazioni di essere competitive.”

Così Federico Vecchioni nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“Non serve dare ai giovani la terra se poi lo facciamo indebitare. Dobbiamo dare ai giovani la terra offrendo l’opportunità di restare vivi sul mercato. BF vuole essere il capofila di una grande operazione che con la regia di Coldiretti può essere la più significativa dopo quella del 1950. Questa sera nasce una proposta molto solida, con dei numeri importanti in termini di ettari e di raccolta di capitali privati e istituzionali dai mercati. Ma anche con numeri importanti in quanto a giornate di lavoro, di imprenditori agricoli coinvolti e di filiere coinvolte. Per fare questo servono i soldi e le competenze.

Ci collochiamo nell’alveo dei mercati istituzionali con un grande player agro industriale che è BF, che sarà in grado di garantire insieme ad altri soggetti agricoli diffusi, la gestione, la valorizzazione, la tutela e la conservazione di vaste porzioni di territorio. Una iniziativa che ha una vasta portata sociale ed economica, significa dare 40 o forse 70 milioni di giornate lavoro in agricoltura.”