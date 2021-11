Forum Coldiretti, Vecchioni (BF): Bene joint venture con Eni, al centro innovazione e internazionalizzazione per la nostra agricoltura

“Per i produttori agricoli ci sono sfide complicate da affrontare ma ora abbiamo una centralità che è diventata patrimonio di tutti. L’agricoltura è un settore strategico, oggi però occorrono progetti veri e mettere le gambe a iniziative concrete, altrimenti cadiamo in contraddizione. L’agricoltura è centrale da sempre e siamo tornati ad accorgerci che le materie prime e i prodotti agricoli servono.”

Così Federico Vecchioni (amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi), nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

“BF allora continua a fare la sua parte. Fondamentale per noi è l’innovazione, cambiare cioè l’ordine delle cose con cose nuove. Siamo un campione nazionale che oggi ha le dimensioni di 10mila e 700 ettari, privato e quotato in borsa, con un parterre di azionisti non comuni per il nostro mondo. Abbiamo spiegato al mercato, perché come società privata noi siamo cresciuti con risorse del mercato e non pubbliche, quale fosse il nostro progetto, ovvero di valorizzare i territori, di fare filiere forti e di consolidare un approccio sano, creando valore tra tutti gli attori della filiera. Infatti in BF non c’è oggi alcuna antitesi tra produzione, industria alimentare e distribuzione. Da questa non antitesi è dunque nata la solidità del progetto che ha fatto un ulteriore passo in avanti con l’alleanza con Eni.

Un altro passaggio importante è l’iniziativa di un fondo, Agritech Food, che raccoglie un miliardo di euro per il nostro mondo dal mercato con progetti di mercato per i territori italiani. Lo farà sulle filiere, con una progettualità a leadership agricola ma per tutta la filiera agro industriale italiana. Questo ci ha reso anche orgogliosi nel chiedere la golden power full su Verisem e ringrazio il ministro e Coldiretti. Un settore così importante come quello delle sementi deve rimanere patrimonio Italiano, adesso cercheremo di fare un grande polo sementiero italiano” prosegue Vecchioni.

“Oggi l’iniziativa economica è al centro della rappresentanza italiana. Il progetto che stiamo realizzando in Africa, col supporto strategico di Eni, servirà agli agricoltori e ai piccoli agricoltori, permettendo di sviluppare l’Internazionalizzazione della nostra agricoltura. Al centro della joint venture è la bioraffinazione, la ricerca e la sperimentazione per una generica italiana che non sarà rivolta solo al food. Abbiamo una componente energetica food e una non food. Parliamo di valorizzazione delle aree marginali e di presidio della terra per evitare l’abbandono e di innovazione. Si guarda dunque ad una calcola di diversificazione del settore e di fare innovazione in un mondo che si aspetta dagli imprenditori una capacità di realizzazione vera.”