Forum Coldiretti, Vecchioni (Bonifiche Ferraresi): produrremo biocarburanti con ENI sfruttando terreni inquinati o marginali, nessuna sovrapposizione con il food. VIDEOINTERVISTA

"Stiamo lavorando per realizzare anche in Italia un progetto dedicato alla raffinazione con un grande player come Eni, in cui BF e Consorzi Agrari d'Italia realizzeranno l'organizzazione di tutta la filiera, dal seme fino alla bocca dell'impianto. Un progetto in grado di recuperare vaste porzioni di territorio, di riconsegnare alla produttività aree inquinate e marginali e di diventare assolutamente complementare con le migliori filiere alimentari nazionali. Quindi nessuna antitesi o sovrapposizione con la produzione food, ma una complementarietà diffusa. Un capitolo che riguarda la ricerca e lo sviluppo del nostro Paese, in cui due grande player, uno agroindustriale come BF e il leader come Eni, si sono decisi congiuntamente a promuovere una straordinaria iniziativa negli interessi della nazione".

Così ad AGRICOLAE Federico Vecchioni, AD Bonifiche Ferraresi, in occasione del Forum Coldiretti sull'Agricoltura.