Forum Coldiretti, Vecchioni (Bonifiche Ferraresi): replicare modello agricolo italiano dove questa può creare coesione sociale e economica. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo avuto iniziative importanti nel continente africano che sono partite proprio da Cernobbio qualche anno fa e che abbiamo consolidato con un grande partner come l'Eni. Stiamo crescendo molto bene in Algeria con un parternariato con il governo locale e cresceremo ancora nel Paese del Kazakistan, dove abbiamo una partnership con il nostro azionista Sama. Stiamo lavorando con una molteplicità di Paesi anche di continenti che richiedono know how che richiedono competenze che BF ha sviluppato come gruppo con dei team di giovani ragazzi e ragazze che sono stati in grado di supportare in questi anni le filiere agroindustriale italiane e di replicare questo modello là dove l'agricoltura può essere elemento vitale di coesione sociale ed economica".

Così ad AGRICOLAE Federico Vecchioni, AD di Bonifiche Ferraresi, in occasione del Forum Coldiretti in corso a Roma.