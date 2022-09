Forum Enpaia, Giansanti: agricoltura al centro agenda nuovo governo, serve sburocratizzazione

"Dopo 2 anni di Covid abbiamo scoperto la centralità dell'agricoltura, cambiata e che dovrà ancora cambiare davanti alle nuove sfide. Serve coraggio per gli agricoltori, che dovranno produttore di più preservando le risorse naturali. Questo sarà possibile solo attraverso due strade innovazione e trasformazione in imprese agricole, non possiamo solo appoggiarci solo su politiche di sostegno al reddito, bisogna concentrare gli sofrzi sulle imprese che operano e producono per I'm recato, pena una distorsione del modello economico".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione dell'assemblea annuale Enpaia.

"Abbiamo cercato di correggere una politica agricola europea lontana dagli agricoltori, oggi in difficoltà per il caro energia. Non siamo considerati energivori, quindi stiamo sostenendo totalmente il prezzo dell'energia, senza poter scaricare a terra i costi. Se la popolazione cresce dobbiamo accompagnare questa crescita. Com'è Confagricoltura abbiamo dato un contribuoto alla produzione energetica tramite anche biofuel. L'agricoltura dovrà essere al centro dell'azione del prossimo governo e del dibattito parlamentare, ma servirà sburocratizzazione. Per la transizione ecologica dovremo puntare sul carbon farming, , contemporaneamente dovremo impegnarci sulle aziende, che sono ancora poco performanti".