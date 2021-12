Forza Italia contraria alla mozione Pd sull’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi

Oggi alla Camera il PD ha depositato una mozione in cui chiede al Governo di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, di cui il gasolio agricolo è il principale, a partire dalla prima iniziativa normativa utile. Una follia totale anche perché l'eliminazione del sussidio non farà calare minimamente il consumo di gasolio, dal momento che il parco macchine agricole italiane va interamente a gasolio ma non perché gli agricoltori sono brutti e cattivi ma semplicemente perché ancora non ci sono possibilità alternative valide e sostenibili. Ciò produrrebbe quindi zero beneficio ambientale ma solo un aggravio di costi insostenibile che manderà in fallimento centinaia di imprese agricole italiane già oggi vessate dall’aumento dei costi delle materie prime ed energetici. Forza Italia non voterà mai una cosa del genere. Forza Italia nella sua mozione a prima firma della collega Prestigiacomo, dì cui sono cofirmatario, chiede invece la costruzione di un fondo europeo ad hoc, oltre che più fondi del PNRR per la decarbonizzazione, per le imprese che, come quelle agricole, hanno oggettive ed evidenti difficoltà ad abbattere le emissioni di CO2. Oltre a questo, in coerenza con il recente intervento del Presidente Berlusconi di pochi giorni fa sulla stampa, chiediamo che il Governo avvii un serio e costante confronto con il mondo imprenditoriale e con quei settori produttivi maggiormente colpiti dagli oneri della transizione verde, affinché ci sia una sostenibilità economica e sociale delle misure proposte.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK