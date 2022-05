Francesco Vacondio (molini industriali di modena) eletto alla guida della European flour millers

L’Assemblea Generale della European Flour Millers, l’Associazione che rappresenta l’Industria molitoria europea a frumento tenero (3.800 Molini e 47 milioni di tonnellate di frumento tenero annualmente trasformate), ha eletto in data odierna Francesco Vacondio dei Molini Industriali di Modena alla Presidenza dell’Associazione per il biennio 2022/2023. Francesco Vacondio sarà coadiuvato dai vicepresidenti Jan Cordesmeyer (Germania) e Gary Sharkey (Gran Bretagna).

Lo comunica Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia(Federalimentare/Confindustria) – che costituisce una delle 27 Associazioni molitorie nazionali aderenti alla European Flour Millers.

“L’elezione di un nostro rappresentante ai vertici dell’Industria molitoria europea” evidenzia Piero Luigi Pianu, Direttore Italmopa “costituisce certamente motivo di grande orgoglio per il nostro comparto, la cui leadership deriva dall’incredibile capacità dei nostri mugnai di individuare, selezionare, miscelare e trasformare le migliori varietà di grano in farine di impareggiabile qualità. Ma essa rappresenta anche, in questo particolare momento, un impegno di grande responsabilità per via delle forti e crescenti tensioni sui mercati delle materie prime cerealicole ed energetiche che impattano violentemente sulla filiera cereali - dai produttori cerealicoli ai consumatori – in generale e sull’approvvigionamento e la redditività del settore molitorio in particolare. A nome di Italmopa, auguro pertanto buon lavoro a Francesco Vacondio, essendo inteso che saremo perennemente al suo fianco nel corso della sua Presidenza europea”.