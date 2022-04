Francia, ecco gli impegni dei fornitori di prodotti agroalimentari e della grande distribuzione nel contesto della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha impatti immediati e significativi sui settori agricolo e agroalimentare in Francia. Nell'ambito del piano di resilienza economica e sociale e al fine di mettere in sicurezza produttori e aziende agroalimentari, il 18 marzo 2022 sono state aperte nuove trattative commerciali.

È stato istituito un comitato di monitoraggio settimanale dei negoziati commerciali attorno ai ministeri dell'Economia, delle Finanze e della ripresa e dell'agricoltura e dell'alimentazione. All'interno di questo comitato, la grande distribuzione e i fornitori di prodotti agricoli e agroalimentari hanno firmato il 31 marzo una carta degli impegni.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il pdf e la carta degli impegni in forma testuale:

2203_ukrdistrib_vdef

Impegni dei fornitori prodotti agroalimentari e catene di vendita al dettaglio nel contesto della guerra in Ucraina

La crisi ucraina ha amplificato la situazione di inflazione generalizzata, acuendo le criticità per i settori agricoli francesi sia a monte che a valle:

• il continuo aumento dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità) nelle aziende agricole, nelle imprese agroalimentare, come la grande distribuzione;

• l'aumento del prezzo dei fertilizzanti, alcuni dei quali importati dalla Russia o dalla Bielorussia;

• l'aumento dei prezzi mondiali dei cereali, di cui il 30% delle esportazioni mondiali è fornito da Ucraina e Russia; o semi oleosi, in particolare girasole, di cui il 70% del consumo europeo è fornito dall'Ucraina;

• l'aumento del costo dell'alimentazione animale (in particolare suini e pollame), di cui è l'Ucraina un grande produttore, e che rappresenta fino al 60% del costo degli input;

• il generale aumento degli input industriali (trasporti e imballaggi in particolare) e la disorganizzazione delle filiere;

• la scarsità di alcuni prodotti provenienti dall'Ucraina o dalla Russia.

Pertanto, al di là delle questioni relative all'approvvigionamento di materie prime agricole e industriali, è proprio l'aumento del costo di tutti gli input che colpisce gli attori dei settori agricoli francesi, come dimostrano i dati oggettivi delle situazioni di mercato disponibili per la consultazione presso FranciaAgriMer.

Le autorità pubbliche si assumono le proprie responsabilità fornendo, nell'ambito di un piano di resilienza presentato il 16 marzo 2022, risposte concrete per attutire questi impatti: aiuti ai produttori direttamente colpiti dall'aumento dei costi energetici, piano di sostegno per aiutare settori animali per assorbire l'aumento del costo dei mangimi (oltre a a piano specifico per il settore suinicolo), riduzione di 18 centesimi di euro per 4 mesi di carburante dal 1 aprile (compreso GNR).

Oltre a queste misure, gli obblighi di legge che regolano i rapporti commerciali devono tradursi concretamente nei contratti e nella loro esecuzione, in particolare in clausole di rinegoziazione e indicizzazione. Gli attori economici sono chiamati a fare, in modo responsabile, i loro migliori sforzi affinché, inoltre, i requisiti di trasparenza e lealtà su cui si basa questo quadro normativo siano rispettati ed efficaci lungo tutta la catena economica. Anche questi attori hanno un ruolo essenziale

contribuire alla salvaguardia della sovranità agroalimentare e, in queste circostanze eccezionali, deve prevalere la solidarietà tra tutti gli attori del settore agricolo e agroalimentare.

Inoltre, le varie organizzazioni professionali che rappresentano i fornitori di prodotti agroalimentari come la grande distribuzione, riunite il 18 marzo 2022 attorno ai ministeri dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa e dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, hanno preso a seguito di questo incontro diversi impegni eccezionali e temporanei. Anche se le cause sono diverse, questa carta si inserisce nello stesso approccio espresso nella raccomandazione 20-01 della Commissione di revisione delle pratiche commerciali, che, di fronte alla crisi sanitaria legata al Covid-19, aveva raccomandato raccomandazioni per la rinegoziazione dei contratti e sanzioni logistiche, che si applicheranno all'epidemia di influenza aviaria, che imperversa attualmente nella Francia occidentale e che avrà un impatto sull'offerta e sui prezzi del pollame e

uova, o qualsiasi altro evento eccezionale, climatico per esempio.

Gli impegni sono i seguenti:

Dai marchi al dettaglio

-La grande distribuzione si impegna a studiare attentamente le richieste di rinegoziazione dei contratti che verranno loro presentate ai sensi dell'articolo L441-8 del Codice del commercio francese da parte di società notevolmente colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dell'aviazione

influenzale, a causa dei cambiamenti nelle loro forniture, dell'aumento del costo delle materie prime, agricole e industriali (imballaggi) che utilizzano, dell'aumento dei loro costi energetici o di trasporto.

-Tali rinegoziazioni possono rientrare, per le società interessate, nell'ambito dei meccanismi contratti obbligatori previsti dalla legge EGalim2 del 18 ottobre 2021, in particolare nell'ambito della Articoli L 441-8 e L 443-8 del Codice di Commercio.

-Particolare attenzione sarà riservata all'adeguamento dei contratti, anche quando i criteri per l'attivazione dei vari strumenti previsti dalla legge per adeguare il prezzo pattuito all'evoluzione del le condizioni economiche non saranno necessariamente soddisfatte o compatibili con la cinetica del crisi attuale: Le date di attivazione delle clausole di revisione automatica dei prezzi ed in particolare la loro frequenza possono essere adattate. Si può prevedere di avviare la loro attuazione senza indugio. In ogni caso, tali rinegoziazioni avverranno con la diligenza richiesta, e nei tempi previsti

massimo un mese dalla data di ricezione della richiesta prevista dalla legge(1).

-Quando le clausole automatiche di revisione e rinegoziazione non sono applicabili o quando le loro condizioni non sono rigorosamente soddisfatte, i marchi di distribuzione si impegnano a stipulare rinegoziazione, nel rispetto delle norme relative sia al diritto contrattuale ordinario (es 1195 del codice civile) e delle pratiche restrittive della concorrenza (articolo L 442-1 del codice della commercio sul significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti), di cui tener conto tenere conto dei costi aggiuntivi dovuti alla guerra in Ucraina o all'epidemia di influenza aviaria.

-Si terrà conto dei contratti con marchi di distribuzione (MDD) in corso o futuriil nuovo contesto, in particolare l'aumento del costo delle materie prime, degli imballaggi, energia e trasporti.

-Al di là del rigoroso rispetto della legge EGalim2, i marchi si impegnano a tenere conto di questo contesto eccezionale e di non applicare le penali logistiche contrattuali quando i fornitori di prodotti agricoli e alimentari fortemente colpiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina

o l'influenza aviaria (fornitura, aumento del prezzo degli ingredienti che comporta modifiche alle ricette, ecc.) avviserà al più presto i propri partner distributori delle difficoltà incontrano a causa di queste circostanze, giustificando precisamente la loro richiesta.

Dai fornitori

-A supporto delle richieste di rinegoziazione, i fornitori si impegnano a fornire, in maniera trasparente e in buona fede, ogni prova che hanno sulla realtà degli impatti diretti e indiretti di guerra o influenza aviaria, sulla loro attività e sulla temporalità associata (si terrà conto scorte e coperture finanziarie). In quanto tali, si impegnano, a livello individuale, a provvedere a tutti informazioni sulle difficoltà legate alla fornitura e, se necessario, predisporre, a livello di ciascuna azienda, meccanismi di assegnazione dei prodotti, in caso di disponibilità limitata, garantire un trattamento equo dei marchi.

-Adoperarsi al meglio per consegnare la merce nei termini concordati (tenendo conto le esigenze espresse dal responsabile del trattamento nell'ambito della rinegoziazione e le sue difficoltà connesse alla contesto, in particolare fornitura o trasporto, ecc.), e a fornire informazioni senza indugio tempestivo e trasparente su eventuali difficoltà di onorare gli ordini in fase di costituzione un adeguato meccanismo di allerta.

-Nonché disposizioni di attuazione reversibili in caso di flessione del mercato.

Tali impegni saranno attuati nel rispetto delle regole del diritto comune dei contratti, quali la buona fede e la lealtà (art. 1104 c.c.), come in quelle definite dall'art Titolo IV del Libro IV del Codice di Commercio.

La mediazione delle relazioni commerciali agricole, come quella delle imprese, è a disposizione degli attori per facilitare queste rinegoziazioni(2).