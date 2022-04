Francia, Macron-Denormandie: Nostra agricoltura forte, nessun rischio approvvigionamento. Pronte misure su mangimi, carburante ed energia. Sovranità alimentare una priorità politica

Gli impatti della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha impatti immediati sul settore agricolo e agroalimentare francese, a monte e a valle. Queste le principali tre sfide che il comparto si trova ad affrontare:

L'attuale aumento dei prezzi dell'energia e, come effetto immediato, quello dei fertilizzanti, alcuni dei quali importati dalla Russia o dalla Bielorussia;

L'aumento dei prezzi mondiali dei cereali, di cui il 30% delle esportazioni mondiali è fornito da Ucraina e Russia, anche se la Francia è indipendente ed esportatrice;

L'aumento del costo dei mangimi, di cui l'Ucraina è uno dei principali produttori, e che rappresenta fino al 60% del costo degli input.

Tuttavia, Julien Denormandie ha ricordato che non c'era "rischio di penuria in Francia, perché la nostra agricoltura, la nostra filiera agroalimentare è solida, forte e sovrana" .

Quattro misure immediate

Per rispondere a queste sfide, il piano di resilienza economica e sociale attua quattro misure immediate:

1. Di fronte all'aumento del costo dei mangimi: il Governo sta attuando una misura eccezionale che copre parte del costo aggiuntivo dei mangimi. Con una dotazione fino a 400 milioni di euro, questa misura è destinata alle aziende agricole che dipendono fortemente dagli acquisti di generi alimentari e che subiranno perdite legate a questo aumento. Questo aiuto sarà per un periodo di 4 mesi dal 1 aprile con i primi pagamenti entro due mesi.

Sul tema, il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del Governo "per gli allevatori che devono far fronte all'impennata dei costi dei mangimi in un contesto già segnato da prezzi storicamente elevati".

2. Di fronte all'aumento del costo del carburante :

La misura di sconto trasversale di 15 centesimi tasse escluse si applica anche al GNR (gas non stradale) utilizzato dagli agricoltori. Con l'IVA, questo sconto ammonta a 18 centesimi nella Francia continentale, 17 centesimi in Corsica e 15 centesimi all'estero.

Rimborso anticipato del TICPE 2021 e, su richiesta, acconto del 25% per il TICPE 2022, che sarà versato previa dichiarazione, dal 1 maggio 2022.

"Queste misure dovrebbero portare a ridurre il costo del carburante e ad alleviare il flusso di cassa dei nostri agricoltori e allevatori", ha affermato il ministro.

3. Di fronte all'aumento del costo del gas: le imprese agricole, forestali e agroalimentari possono beneficiare di aiuti alle imprese consumatrici di gas ed elettricità. Questo aiuto trasversale andrà a beneficio delle imprese le cui spese di gas ed elettricità rappresentano almeno il 3% delle spese e che diventeranno in perdita nel 2022 a causa dell'aumento delle spese energetiche, consentendo loro di ridurre le perdite entro il limite di 80%. Questo aiuto sarà limitato a 25 milioni di euro. La metà della spesa energetica in eccesso sarà coperta, nei limiti delle loro perdite. Questa misura eccezionale sarà attuata quanto prima per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2022.

4. Di fronte alle ulteriori difficoltà , quest'anno la dotazione degli oneri previdenziali sarà integrata di ulteriori 60 milioni di euro per tener conto delle aziende allevate da incrementi di oneri che degradano in modo significativo il proprio conto di esercizio.

Quattro misure aggiuntive

1. Aprire nuove trattative commerciali per mettere in sicurezza produttori e aziende agroalimentari. Il 18 marzo si sono così aperte nuove trattative sulla base di un dialogo trasparente e costruttivo tra le parti, con l'attuazione di meccanismi di indicizzazione e rinegoziazione, nonché l'inquadramento di sanzioni logistiche. Nell'ambito del comitato settimanale di monitoraggio delle relazioni commerciali istituito il 31 marzo, la grande distribuzione e i fornitori di prodotti agroalimentari hanno firmato una carta degli impegni.

2. Assicurare la campagna 2022 sui fertilizzanti per la fine dell'anno:

Istituzione di un gruppo di lavoro per garantire le materie prime importate e la produzione nazionale di fertilizzanti;

Adeguamento o rinvio delle misure normative che potrebbero incidere sulla disponibilità di fertilizzanti nel 2022;

Sviluppo dell'uso di fertilizzanti organici prodotti localmente.

3. Produrre più proteine ​​vegetali: nel 2022 sono state attivate misure eccezionali europee e francesi, in particolare per il recupero dei terreni incolti.

4. Uscire dalle nostre dipendenze: la Francia ha fatto della sovranità alimentare una priorità politica per 5 anni, in particolare con il contributo del piano France Relance e France 2030. Questo piano è un'opportunità per accelerare la trasformazione a lungo termine al servizio della sovranità alimentare e indipendenza intorno a 4 punti: