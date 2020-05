FRANCIA PUNTA A SOVRANISMO ALIMENTARE, MINISTRO GUILLAUME: STOP AD ACCORDI INTERNAZIONALI SU CIBO E AGRICOLTURA

"Ho riunito tutta l'industria delle carni bovine, dai produttori alla distribuzione, per capire perché il prezzo della carne continui a scendere tra gli allevatori nonostante la crescita dei consumi nei supermercati. Con il lockdown l'acquisto di hamburger fresco è aumentato del 35% e quello di hamburger congelato è aumentato del 55%, afferma il ministro francese Didier Guillaume a Sud Radio. Non posso tollerare che gli allevatori perdano denaro mentre aumenta il consumo di carne".

"La trasparenza è stata fatta lungo tutta la catena delle carni bovine, da monte a valle, conferma Didier Guillaume, stabilendo un costo di produzione teorico. Ma oggi non viene preso in considerazione, c'è un costo indicativo e l'allevatore deve essere pagato in base a quello. Con gli attori della filiera concorderemo sul prezzo e vedremo dove ci sono buchi nella filiera.

La legge Egalim messa in atto lo scorso anno non funziona abbastanza, c'è un problema, dice Didier Guillaume. Ma siamo in un'economia liberale, non spetta allo Stato fissare i prezzi e sarebbe illegale farlo, ma dobbiamo guardare al perché le cose non vanno. Do il mio pieno sostegno agli allevatori di bestiame, ha affermato il Ministro dell'Agricoltura.

È stato firmato un accordo sulle importazioni di carne tra l'Unione europea e il Messico ma sembra che non abbiamo capito completamente cosa sta succedendo oggi nel mondo, dove metà dei nostri abitanti sono confinati. Abbiamo bisogno di accordi internazionali ma ci troviamo nel mezzo di una crisi e non è questo il modo in cui dovrebbe procedere l'UE, difatti penso che questo accordo farà fatica a essere ratificato dagli Stati membri.

Il Presidente della Repubblica ha affermato che dovrebbe esserci la sovranità alimentare, e quindi un'eccezione agricola, un'eccezione alimentare negli accordi di libero scambio. Non possiamo inserire l'agricoltura e il cibo in accordi internazionali, perchè non stiamo scambiando automobili o aerei. Dobbiamo assumerci la responsabilità, il cibo è una pepita, il cibo non può essere scambiato" prosegue Guillaume.

"I prezzi non sono aumentati durante il contenimento ma se vogliamo la sovranità alimentare dobbiamo comprare prodotti francesi e trovarli ancora più facilmente sugli scaffali, occorre quindi ripensare l'intera catena alimentare in merito a come produrre sempre più alimenti di qualità e su come i nostri concittadini possano permettersi di comprare prodotti made in France" spiega il ministro a Sud Radio.

"Il governo è stato molto reattivo in molti settori, sia agricoli che economici. Sulla viticoltura ci incontreremo con Bruno Le Maire, Gérald Darmanin e vedremo come aiutare il settore vitivinicolo".

"Da lunedì 11 maggio, tutte le aziende devono aprire, con misure precauzionali. Sono favorevole alla riapertura dei ristoranti il ​​più rapidamente possibile, faremo un punto alla fine di maggio."

"Non ci sarà alcuna pressione sui prefetti per riaprire i mercati, ha detto il ministro: la regola sarà l'apertura dall'11 maggio dei mercati. Il mio obiettivo è che il 100% dei mercati possa riaprire al più presto, con misure sanitarie".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-