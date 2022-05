Frodi, Commissione Controllo Bilanci Ue. Chinnici: Abbiamo trovato meccanismi di controllo efficaci e preventivi. Cooperazione fondamentale

“Attraverso il NGEU arriveranno oltre 220 mld. Questa missione ci ha consentito di fare una prima verifica sul tipo di programmazione che è stata fatta in Italia e della governance che è stata costituita. Ad integrazione voglio intervenire sul tema delle ingerenze delle organizzazioni criminali. Non è un problema solo italiano, ma in Italia abbiamo comunque questo problema. L’emersione dei fenomeni deve essere un punto di partenza, dopo di che occorre definire i sistemi di contrasto, che possono partire già dalle buone pratiche.”

Così Caterina Chinnici, membro della delegazione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo nel corso della conferenza stampa a Roma su eventuali infiltrazioni mafiose nella gestione dei fondi UE all’agricoltura.

“Abbiamo la possibilità di offrire la nostra esperienza, perché la cooperazione tra istituzioni anche a livello europeo è fondamentale e le nostre forze di polizia sono parte integrante di NGEU.

Dalla missione che abbiamo svolto in questi giorni abbiamo verificato meccanismi di controllo efficaci, sopratutto preventivi. Si tratta di controlli che emergono grazie ad alcuni indicatori che consentono rapidi interventi.

Verificare l’esistenza di prestanomi che “coprono” organizzazioni criminali è fondamentale, e abbiamo visto che i sistemi di controllo sono ben strutturati.

Sul caporalato ci stiamo attrezzando per contrastarlo ed eliminarlo del tutto.

PAC e condizionalità sociale. Se non si dimostra il trattamento a norme di legge dei lavoratori non si ricevono finanziamenti. Già in parte delle risposte le abbiamo avute, in particolare sulle procedure di governance dei finanziamenti e sulle buone pratiche delle forze di polizia nel prevenire ed affrontare le prove.”