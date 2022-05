Frodi, Commissione Controllo Bilanci Ue. Hohlmeier: Pagamenti, caporalato e appalti al centro del mirino. Danni molto superiori a somme recuperate

“Non siamo venuti perché ci sono state attività di criminalità solo in Italia, siamo qui per ottenere maggiori informazioni. L’Italia è il paese che ha ricevuto più soldi e la parte destinata all’agricoltura è veramente ingente. Bisogna seguire gli obiettivi del Pnrr, quindi digitalizzazione e green deal.

Siamo in un periodo di guerra e ci sono nuove sfide da raccogliere. Abbiamo avuto modo di confrontarci con il ministero delle finanze ed altre istituzioni. La fase di realizzazione del pnrr è ancora in corso ed era nostro interesse sapere come stesse procedendo, però occorre avere anche una visione e non solo una progettazione.”

Così Monika Hohlmeier (PPE-DE), capo delegazione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, nel corso della conferenza stampa a Roma su eventuali infiltrazioni mafiose nella gestione dei fondi UE all’agricoltura.

“Abbiamo parlato con Carabinieri e Guardia di Finanza, con i quali collaboriamo attivamente. Sono stati presentati una serie di casi di uso scorretto di questi fondi, fino a 200 milioni, e sono state effettuate attività di confisca e di sequestro. Combinando le varie forze nazionali -polizia carabinieri gdf -possiamo vedere un miglioramento al contrasto alla criminalità organizzata. Abbiamo verificato un miglioramento rispetto al passato.

Ci aspettiamo adesso ulteriori informazioni rispetto alle criticità. Ci sono dei ritardi nei pagamenti e questo può agevolare le frodi. Non dobbiamo però aspettare fino a quando la gdf si occupa del caso: l’agenzia di pagamento deve svolgere un ruolo attivo e proattivo.

Ci sono poi altri problemi come i migranti non registrati, oggetto di abusi e soggetti a lavoro illegale e caporalato. Le persone non registrate sono le più vulnerabili, e se qualcuno usa i fondi europei per utilizzare lavoratori non registrati e clandestini allora si verifica anche una distorsione della concorrenza. Abbiamo pensato a sanzioni ulteriori affinché questo tipo di pratica sia contrastata con la sospensione dei pagamenti. La situazione appare migliorata, ma bisognerebbe contrastare questo fenomeno che va a minare l’effetto dei fondi europei.

C’è poi il problema degli appalti, nei quali spesso la criminalità si infiltra, occorre dunque particolare attenzione e particolari verifiche su chi partecipa agli appalti. Caporalato, agenzie di pagamento, cooperazione tra le istituzioni e procedure di appalti: sono queste le fattispecie che avremo nel mirino.

Negli ultimi anni sono stati recuperati poco meno di 700 mln euro sulla base dei dati Mipaaf. Il danno però è molto superiore alla somma recuperata.

Molto importante è poi la interoperabilità dei data base. La tecnologia può aiutare molto, ed è stato specificato da diversi soggetti qui in Italia perché l’intelligenza artificiale e le banche dati possono aiutare a prevenire gli abusi.

Ci aspettiamo dagli Stati membri che si introduca un sistema di interoperabilità, il quale per ora risulta limitato (sistema Aracne) ma che invece aiuterebbe molto, anche nell’utilizzo dell’esperienza accumulata.

Sulla base dell’esperienza della lotta alla criminalità organizzata lo stato italiano mi è sembrato ben strutturato nell’attività preventiva. La criminalità prova ad infiltrarsi nelle strutture statali, e questo va prevenuto. Sono avvenuti già problemi di questo tipo, per questo è necessaria la cooperazione a livello europeo”.