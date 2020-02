FRUIT LOGISTICA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRONTI, IN REGIONE 4.904 ETTARI COLTIVATI A FRUTTA BIO

Grandissimo l'interesse per i prodotti Pugliesi al Fruit Logistica di Berlino. Da poche ore si sono aperti i cancelli ai visitatori, e gli stand dei produttori pugliesi hanno già conquistato centinaia di visite. L'evento dedicato ai prodotti freschi iniziato oggi, 5 febbraio, terminerà venerdì sette. Con 3.300 espositori provenienti da 93 paesi e decine di migliaia di visitatori, anche quest'anno Fruit Logistica si conferma essere tra i più importanti eventi del settore al Mondo. Questa edizione risente della forte preoccupazione mondiale per l'epidemia provocata dal coronavirus. “Alla Fruit Logistica di quest'anno mancheranno molti espositori e visitatori cinesi con i quali i produttori e distributori pugliesi di frutta fresca hanno ottimi rapporti commerciali e ai quali va la nostra piena solidarietà”, dice Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia. “Nonostante la preoccupazione, qui a Berlino in questa tre giorni è concentrato tutto il mondo dei produttori e dei grossisti mondiali della frutta fresca. Per noi di Confagricoltura Puglia è importantissimo esserci sia per rappresentare i nostri produttori e sia per capire come va il mercato e proporre soluzioni politiche al territorio”.

