Fruit Logistica, nello spazio espositivo del MOF si disegna il futuro dei mercati

Il MOF conferma la propria centralità nel panorama dell’agroalimentare italiano. La partecipazione a Fruit Logistica di Berlino sta rappresentando un’occasione unica di confronto istituzionale per approfondire le dinamiche connesse alla filiera e al ruolo dei mercati all’ingrosso. Anche la politica sta mostrando grande attenzione al Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, riconoscendone l’importanza imprescindibile per l’economia del Paese. Infatti, dopo la visita del sottosegretario di Stato del MASAF Patrizio Giacomo La Pietra della giornata inaugurale, oggi è stata la volta del candidato presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che, durante il focus di approfondimento “Nuovo ruolo del MOF nel sistema agricolo distrettuale di filiera”, ha chiamato l’amministratore delegato di MOF, Enzo Addessi, per rappresentargli la propria vicinanza e confermare il suo impegno in caso di elezione con il fine della crescita e dello sviluppo del Centro agroalimentare fondano, di cui, lo ricordiamo, la Regione Lazio è socia. Un intervento che fa seguito alla visita di martedì presso il MOF del candidato avversario, Alessio D’Amato.

Tornando al focus di questa mattina, i lavori sono stati aperti da Giovanni Acampora, presidente Camera di Commercio Frosinone-Latina, che ha definito il patto tra MOF e l’ente da lui presieduto “un modello” da proporre a livello nazionale. Di tracciabilità dei prodotti e dello sviluppo dei mercati agroalimentari nel prossimo decennio hanno parlato Massimo Pallottini, presidente Italmercati, Valentino Di Pisa, presidente Fedagromercati, Bernardino Quattrociocchi, presidente di MOF, Gianluca Notari, direttore Progetto e Sviluppo di MOF, Salvatore Pizzo di DNV – organismo di certificazione, mentre le conclusioni sono state affidate a Enzo Addessi.

“La sinergia tra mercati – ha detto l’ad di MOF - è la strada tracciata per guardare con ottimismo al futuro. Il nostro mercato e il CAR sono centrali nella filiera agroalimentare nazionale. Dobbiamo camminare insieme, tracciando una strada comune per usufruire di tutte le opportunità che oggi ci sono. Le risorse senza una visione capace di guardare a un futuro prossimo servono a poco”.

“Avere oggi l’opportunità di discutere di temi così centrali nel futuro del sistema agroalimentare con i protagonisti del nostro comparto vuol dire davvero molto per MOF. – ha detto Quattrociocchi - Accogliamo con entusiasmo la proposta del presidente Acampora di istituzionalizzare ed esportare il modello di patto tra noi e la Camera di Commercio di Frosinone Latina. Le risorse in arrivo grazie ai progetti del Pnrr, che ci permetteranno di modernizzare i nostri Centri agroalimentari, rischiano di essere nulle se non lavoriamo insieme per cercare le giuste soluzioni ai problemi che attanagliano la filiera”.

Da segnalare che nel pomeriggio, durante il focus “FedagroGiovani e i Mercati all’Ingrosso: la sfida di oggi e di domani”, è stata ufficializzata la nomina di Gianpaolo Forcina, marketing manager della Forcina Marco & c. s.a.s., azienda operante nel MOF, a presidente di Fedagro Giovani.